"Hayır! Çünkü biz Filistiniz" diyor Amerikalı minik kız...

Işıl ışıl ve kararlı gözlerle annesinin "hadi o kahveciden kahve içelim" teklifini böyle cevaplıyor.

Annesi "ama burayı sevdiğini biliyorum" dediği sırada...

Bir an bile duraksamadan, mesela parmaklarını ağzına götürüp düşünmeden falan...

Arkasını dönüp pıtır pıtır yürümeye başlıyor...

***

Bilmem, sosyal medyada viral olan bu videoyu izlediniz mi?Bayılıyorum, bu küçük kızın duruşunu tekrar tekrar izlemeye...demiyor; dikkatinizi çekerim.Dümdüz...Gülümseyerek ama net ve sarsıcı biçimde övünüyor:Çocuklara has bir kestirmeden ilerleyiş mi?Belki...Lakin aynı zamanda hakikatin ta kendisi...Bu cümleyi içinden çoğalttarak tekrar ettiğine eminim.Bugün, şurada dahi...Filistiniz...Filistinliyiz...Filistindeyiz...Tarafını seçmek gerçekte böyle bir şeydir işte!Böyle olmalıdır!

***

Bir durup düşünün!Desteklemek yetmiyor artık.Üzüntüden kahrolmak uzaklığımızı aşamıyor.Bir tek hal olabilir...Her gün bir daha Filistin olmak...Siyonizme karşı kendi hayatlarımızda her an direnmek...Geri dönüşü yok bunun!Geri dönersek, biteriz...