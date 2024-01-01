Video Haber Haşmet Babaoğlu | Çünkü biz Filistiniz"
Haşmet Babaoğlu | Çünkü biz Filistiniz

Haşmet Babaoğlu | Çünkü biz Filistiniz"

01.01.2024 | 16:41

Haşmet Babaoğlu'nun 01.01.2024 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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