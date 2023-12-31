Her hatıra bugün, şimdi, burada kendimize veya bir başkasına "anlatırken" oluşur...

Bir daha bir fotoğrafa bakarken...

Bir daha okurken...

Ah, hele kokular yok mu; bir daha koklarken mesela...

Velhasıl...

Hatırlamak, geçmişi canlandırmak değil, basbayağı "yaşamak"tır.

Bazen geçmiş yazılarıma, notlarıma da döner bakarım.

En çok da artık yerlerinde yeller esen "Pazar Notları"ma dönerim...

Küçük defterlere kaydettiğim notlar; arabayı emniyet şeridine çekip cebime sesli olarak kayıt düştüklerim...

Ve beni düşüncelere sevk eden ışıl ışıl sabahlardan, melankolik akşamüstlerinden; karşılaşmalardan ve en çok da kısacık ama etkisi uzun konuşmalardan çıkan notlar...

İstedim ki, sizler de bir daha göz gezdirin eski notlarıma...

Birkaçını seçip buraya aktarıyorum...

***



Hasret azar azar ölmek mi?

Sanmam...

Ama vuslat öldürür; hem de birden...

***

Korkma! Kendini tekrar etmek hiç de kötü değildir. Kötü olan, tekrar edeceğin birnin olmayışıdır.

***

Kabuğuna çekilmek zayıflıkdeğil, güçtür.

***

Gündüzler nasıl da gevezedir; durmadan konuşur, anlatırlar. Fakat anlatılanları anlamak için geceye ihtiyacımız var:

***

İttifaklar ve suç ortaklıkları... Bu işte bir yanlışlık var!

***

En müşfik dokunuşların bile küstah bir yanı var: Çünkügül biter. Dikeniyle birlikte...

***

Verilmişişim yok benim; söke söke alınmışpeşindeyim.

***

diye sordu. İçim burkuldu, cevap verirken zorlandım: "Kötüye kötü demekten vazgeçtiğimiz zaman..."

***

söz ediyor dakikalardır...Durup iyice kulak veriyorum: Aslında sözünü ettiği şey,

***

Zayıflıklarımızın, korkaklıklarımızın, tembelliklerimizin adınıkoymuşuz. Ucuz şarkılar ve üfürükten felsefeler de buna yardımcı oluyor.

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Ne kadar az sevinç var ve yerini belki tutar diye ne kadar çok şımarıklık!

***

Anladım; büyük acılar bile "küçük insanlar" kadar yakmıyor canımızı...