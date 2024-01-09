Deniliyor ki...
Yerel seçimlerde seçmen davranışı farklıdır.
Doğru!
Fakat sanıldığı kadar büyük bir fark mı bu?
Tartışılır.
Bizde adaya değil, parti politikalarına dayanan tercih yerel seçimlerde de baskındır.
Çünkü parti, sadece parti değildir...
"Nasıl bir dünya, nasıl bir ülke ve nasıl bir yaşam?" sorusunun da cevabıdır.
Bu dinamik aşındı mı?
Belki...
Biraz...
Ama sanıldığı kadar çok değil!
***Deniliyor ki...
***Deniliyor ki...
***
Şimdi gelelim kritik noktaya...
Bütün dünyada yerel seçimlerde 18-25 yaş aralığındaki seçmen kategorisi "kayıtsızlar" olarak tasnif edilir.
Genel seçimlerde nutuklar atan gençler yerel seçimde sandığa ayaklarını sürüyerek giderler.
Dolayısıyla yarışa yeni katılan adayların esas hedefi bu kitle olmalıdır.
Bu seçmen kitlesi, itişmeden çatışmadan uzak biçimde kendisine söyleyecek sözü olan adaya parti sınırlarının dışına çıkarak ilgi gösterir.
Nokta!
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NOT DEFTERİ
Gerçek, hiçbir zaman gerçeğe benzemez, biliyorsunuz değil mi? (DOSTOYEVSKİ / Ecinniler)