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"Herkesi fazla düşünmenin verdiği zarar: Hiper Empati Sendromu!"
Bir büyük yayın kuruluşunun internet sitesindeki haber böyle sunuluyor.
Öyle günlerde yaşıyoruz ki, insan ne görse şüpheleniyor, manidar buluyor...
Görüş veren psikoterapist, "Zor durumda kalan insanları anlamak ve onlara yardımcı olmak isteriz ama bunun sonu yok" diyor.
Ardından da şöyle bir cümle: "Kimi zaman bir aile üyesidir o anlamaya çalıştığımız kişi, kimi zaman da uzak coğrafyalarda güç şartlarda hayata tutunmaya çalışan insanlar..." Aklıma Gazze geliyor, Yemen geliyor, daha nerelerde çile çeken, acı çeken insanlar geliyor.
Yani ne demek istiyor bu haberi yapanlar; "uzatmayın!" mı demek istiyorlar?
"Gazze'yle çok haşır neşir olmak, hislerinizi Gazze'ye iliklemek size zarar verir" mi demek istiyorlar?
***Davranışsal bozukluklar üzerinde uzmanlaşan psikoloji her geçen gün halkımızın "uydur uydur ebegümeci" deyimine uygun bir hâle bürünüyor.
***Romantizm...
***Romantik, romantik diye yüceltip duruyorsunuz ya...
***Hazar Ergüçlü'nün şu sıralarda dijital ortamları kırıp geçen erik dalı dansı beni pek ilgilendirmiyor...