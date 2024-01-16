Madem uyanma vakti...

O hâlde bunun zorluklarını göğüslemeyi de bilmeliyiz.

Zihinlerimizde bir değil, bin "İncirlik Üssü" var.

Uçakların biri kalkıyor, biri iniyor...

Daha fenası şu ki...

Ucuz hazların büyüsüyle zihinlerimiz sürekli yeniden uykuya yatma eğiliminde...

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Okul müfredatları bunuüzerine kurulmuştur.Olup bitenlerle uzlaşanlar size devletlerden söz etti; itiraz edenler de güçlü kişiler ve karanlık aileler üzerine kurulu teorilerinden iki adım öteye gitmediler.Sistemden söz edenler ise hemen susturuldu.

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çıkaran Wilson, Lloyd George, II. Wilhelm,Enver Paşa falan mıydı?Geçiniz, masal bunlar...Bu savaşın hedeflerini o dönem kapitalizminin dinamikleri belirledi...Büyük sermaye elitleri de tetiği çekti.Yeni ekonomik sistemin ihtiyacı açıktı:Öyle de oldu.

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İstediği devletleri kendiine koşmaktı...Onlar için yeni bir savaş planladılar;Almanya'yı ne yapıp edip Sovyetler Birliği'ne saldırttılar.Sonrası bütün dünya için yıkıcı bir savaş ve yeni bir denge olarak geldi.Gün geldi...dünya finans sistemini devletlerin prangası haline getirdi.Artık karşı kutba ihtiyaç kalmamıştı;yıkıldı.Neo-liberal rüzgâr yeryüzünün en kuytu köşelerine kadar esti; insanlar ferahladıklarını sandıkça küçüldüler, köleleştiler.

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Şimdi yeni bir virajdayız...

Artık milli devletlerin varlığı global sermaye elitleri için problem...

Kendileriyle işbirliği yapan "memur" devletler ve güçlü metropoller istiyorlar.

Önümüzdeki günlerde yaşayacaklarımızı bu dinamik belirleyecek.

Nasıl mı?

Devletleri daha çok ve daha küçük parçalara bölmek isteyecekler...

Ve finans sopasıyla halkları terbiyenin şiddetini yükseltecekler...

Önce bunları bilelim, devamını konuşacağız...

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NOT DEFTERİ

Geçip gitmiş hiçbir şeye yazıklanmamak gerekiyordu. Yazıklanılacak tek şey şimdi'ydi, bugün'dü. (HERMANN HESSE / Bozkırkurdu)