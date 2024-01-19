"Bizim semtteki AVM'ye cümbür cemaat gittik. Sınıf annesi orada bir kafeyi ayarlamış, öğretmenin doğum gününü bütün veliler olarak kutladık" diye anlatıyor.

Sözünü kesiyorum: Yahu sınıf anneliği kalkmadı mı?

"Fiilen sürüyor..."

Ne yalan söyleyeyim, dinlerken sükûnetimi kaybediyorum.

Devam ediyor: "Öğretmene hediyeler, çaylar, kekler... Devlet okulu bu; sınıfın çoğunluğunun hâli vakti artık pek iyi değil; düşündüm bir an biz ne yapıyoruz diye! Üç anne gelmemişti, daha doğrusu gelememişlerdir; sınıf annesi onlara da dudak büktü."

Aklıma geliyor: Çay kaç liraydı?

"Ben de bilmiyordum" diyor; "35 lira olmuş."

Kim ödedi?

"Biz tabii ki!"

Söylene söylene yerimden kalkıyorum; şu öğretmenlerin doğum günlerini eşleri kutluyor mu acaba?

***

Şunu kabul edelim...artık çocukları okuldaüzerine kurulu...Çocuklar hem ebeveynlerin hem de toplumun ayak altından uzak tutuluyor...Özeller dışındaki olay budur, başka hiçbir şeydir, maalesef.Yadiyeceksiniz?Eh, "tarih öncesi"nden kalma bilgiler aktarılıyor elbette.Ancak günümüzde "bilgi"nin kaynağı çoktan okul dışına çıktı. Bazı araştırmalar, çocukların kullandıkları bilgilerin yüzde 67'sini okul dışında ve özellikle dijital ortamda edindiklerini ortaya koyuyor.

***

Okulların...Milli Eğitim kafasının...Ve velilerin okulla ilişkisindeki çarpıklıkların bir gün gelip değişeceğine inanıyor muyum?Hayır!O hâlde ne beklemeliyiz?bir eğitim düzeni...Olamaz mı?deyip veli Whatsapp gruplarına iban no'ları atılıyorsa, geçiniz...denilip öğretmenler o kitapların kapağını bile açtırmıyorsa, geçiniz...

***

Çocuklar...

Her ay ödemelerde aileleri bir aksaklığa sebep olur da, öğretmen herkesin içinde bunu vurgular diye mide krampları geçiriyorlar...

Bunları bile hesaba katmayan bir düzen oluşturmuşuz, bari ben yazıp hatırlatayım..

***



NOT DEFTERİ

Bana yaşamasını ya da ölmesini öğretecekti, sağlam ve sevimli elini benim kaskatı kesilmiş kalbime dokundurmalıydı ki, kalbim bu dokunuşla serpilip yeşersin ya da yanıp kül olsun. (HERMANN HESSE / Bozkırkurdu)