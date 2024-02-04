"Sahiden kimsiniz? Sahici kimliğiniz nedir?

2035'teki kimliğimi mi soruyorsunuz?

Evet! Onu soruyorum.

2017 Elazığ doğumluyum, dedi delikanlı. FELAKET'ten sonra ONARIMCILAR'a katıldım."

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Yukarıdaki satırlar rahmetli'nın diğerlerine göre üzerinde pekaz durulduğunu düşündüğüm romanı'dan bir bölüm...İlk baskısı 2001 yılında yapılmıştı.Geleceğe fırlatılmış bir düşünce romanıydı.cemaati iktidarını tüm gücüyle yeryüzüne yaymaya çalışırken ortaya çıkan "Onarıcı Türkler"in hikâyesini anlatıyordu.Farkındasınızdır, herkes Alatlı'nın medyatik sözlerini alıntılıyor...İyi yapıyorlar ama bu yaklaşım bir yandan da Alatlı'nın düşünce dünyasını ve uzgörüsünü daraltıyor.İşte bu yüzden...Okuması nispeten zor olanseçerekatmosferi değiştirmeyi seçtim...

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"Savunmadaydık. Ya düşünü kurduğumuz bir gelecekte yaşıyorduk ya da hayal ettiğimiz bir geçmişte. Kendimize ait bir cümlemiz yoktu (...)

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"Bizim saptadığımıza göre kadınlık mekândan münezzeh. Korunması gerekenEn azından bu aşamada. Erkekler, beyaz turnalar gibi. Sazlıkları insanlar tarafından yok edilen beyaz turnalar. Yukarıdakiler, erkeği üremenin temel unsurlarından birisi olmaktan çıkarmak üzereler."

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"İyi bir erkek tarafından sevilmek, onur verir. Ama dünyanın tezgâhlarından geçmiş bir erkek tarafından sevilmek, işte o muhteşemdir!Hakkını vermek gerekir."

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"Sıçramaya hazır bir panter gibi sağlam bas toprağa.Rüzgârda bir yaprak gibi sürüklen, suda kurşun gibi gömül."

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"Doğmaya göresiniz" diye mırıldandı Kadızade, "Doğduktan sonra

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"Türkçe'nin tüm imkânlarını seferber etmemiz gerekir. Evet,çünkü, zihnikemale giden yolun yapıtaşlarıdır (...) Hakikati bulduğunu sanan susarsa, kendisini susturmaya yelteneninki kadar ağır bir suç işlemiş olur."

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"Şubat gecesi...Ay doğmadı, iskorpitler karanlıkta kaldı..."