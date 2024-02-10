Dünyayı Biden'la oyalıyorlar...
Sisi'ye Meksika Devlet Başkanı demiş...
Mitterrand hâlâ yaşıyor sanıyormuş...
Çoktan ölmüş Helmut Kohl'le 2021'de görüştüğünü söylemiş...
Bu arada medyanın pedofil ünlüler dosyasını ve Epstein'ın dostu siyasetçileri konuşması engelleniyor.
Dünyanın hegemonu ABD'yi gerçekten bu adamın yönettiğine inanalım ve bununla "ha ha, hi hi" diye eğlenelim istiyorlar...
Sonra çok da uzak olmayan bir gün diyecekler ki: "Boş verin temsili demokrasiyi, seçilmiş politikacıları falan, gerçeği görün işte; onlara ihtiyacınız yok; biz yönetiyoruz dünyayı; siz de eğlencenize bakın!"
***Şunu en baştan alalım...
***Ucuzluk marketinde tereyağını uzaktan andıran tereyağı etiketinde kilogramı 400 lira yazdığını gören birinin şokunu nasıl giderebilirsiniz?
***Ne çok sevgi hikâyesi var!
***Tamam, tamam!
***"Unutmadık, unutmayacağız!" deyip durdukça unutuyoruz gibi geliyor bazen bana...
***Pfizer'ın eski Başkan Yardımcısı Dr. Mike Yeadon mealen demiş ki: "Dijital kimlik olayına bayıldınız ama BM'nin 2030 ajandasından haberiniz yok mu? Yakında izin almadan şuradan şuraya kıpırdayamayacaksınız."