Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Haşmet Babaoğlu Yorgunluk
İletişim Bilgileri
HAŞMET BABAOĞLU
08 Şubat 2024, Perşembe HAŞMET BABAOĞLU

Yorgunluk
Sesli dinlemek için tıklayınız.

Kimin şiirindeydi o dize?
Artık hafızam destek çıkmıyor bana...
Google sağ olsun, tabii ki Alper Gencer'in şiirindeymiş...
Böyle teslim alıyor işte bizi küreselci teknoloji...
Ezberlememiz gereken nice şeyi elimizden alıp kendi kucağına mecbur bırakıyor.
Neyse...
İşte o dizeyi not ederek başlamak istiyorum yazıma: "Ortalık putlarla dolu, İbrahim yorgun düşmüş olmalı."

***

Her şeyden yarım yamalak söz ediyoruz...
Bir konunun hakkını versek, üzerimizde hakkı kalacak diye korkuyoruz çünkü...
İnsandan üstünkörü söz ediyoruz.
Toplumdan uyduruk klişelere yaslanarak...
Maddiyattan şehvetle ama her an "performans endişesi"ne kapılarak...
Maneviyattan ise aşırı narsist bir dille bahsediyoruz, yalan mı?

***

Gündelik hayatımızda da TV kanallarındaki tartışma figürleri gibiyiz...
Çok önemli bir şey söylüyormuş gibi yapıp fena hâlde bayat bir fikri dile getirip konuyu kapattığımızı kim inkâr edebilir?
Yorgunuz çünkü...
21. yüzyıl yordu.
Pandemi köklerimizden sarstı hepimizi.
Ve 2023...
Yani şu geçtiğini sandığımız yıl var ya...
Bitirdi bizi...

***

Gücümüz var mı?
Bu yorgunluğu üzerimizden atıp toparlanır mıyız?
Elbette...
Ama nasıl?
Kuvvete ihtiyacımız var.
Hangi kuvvete?
Bize son yıllarda "alım gücü" diye bir şey öğrettiler; arttıkça zayıflığımızı artıran bir kuvvet...
Böyle bir şey olabilir mi ama olduruyorlar.
"Yumuşak güç" kavramı var bir de...
Uluslararası ilişkiler uzmanları ve stratejistler çok kullanıyor.
Mesela bir devletin veya siyasi blokun kültürel yayılmacılığına "yumuşak güç" diyorlar.
Savaşla yıkmıyor ama beynini ele geçiriyor, hinliğe bak!
Bu mu yumuşak?

***

Bir dakika yahu!
İnsandan konuşuyorduk...
Yorgun düşürülmüş insandan...
Toparlanıp ayağa kalkmasından...
Böyle rastgele beslenerek olmaz...
Bunca çerçöp tüketmekten güçsüz düşmüş ruhumuza yakıt bulmak mümkün mü?
Böyle rastgele dolanarak hiç olmaz...
Yuvaya ve yurda dönmek gerekir.
Ve elbette bu yazıyı Özel'in "Kanla Kirlenmiş Evrak" şiirindeki sarsıcı dizesiyle bitirmek yerindedir: "Ve şimdi birçok sayfasını atlayarak bitirdiğim kitabın / başından başlayabilirim."

***


NOT DEFTERİ
Çünkü ilim, bilgi, görgü her ne ise daralıyor ve incecik bir huniden bile geçemez hâle geliyordu. (ŞULE GÜRBÜZ / Kıyamet Emeklisi-2)

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
SON DAKİKA