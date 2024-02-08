Kimin şiirindeydi o dize?
Artık hafızam destek çıkmıyor bana...
Google sağ olsun, tabii ki Alper Gencer'in şiirindeymiş...
Böyle teslim alıyor işte bizi küreselci teknoloji...
Ezberlememiz gereken nice şeyi elimizden alıp kendi kucağına mecbur bırakıyor.
Neyse...
İşte o dizeyi not ederek başlamak istiyorum yazıma: "Ortalık putlarla dolu, İbrahim yorgun düşmüş olmalı."
***Her şeyden yarım yamalak söz ediyoruz...
***Gündelik hayatımızda da TV kanallarındaki tartışma figürleri gibiyiz...
***Gücümüz var mı?
***
Bir dakika yahu!
İnsandan konuşuyorduk...
Yorgun düşürülmüş insandan...
Toparlanıp ayağa kalkmasından...
Böyle rastgele beslenerek olmaz...
Bunca çerçöp tüketmekten güçsüz düşmüş ruhumuza yakıt bulmak mümkün mü?
Böyle rastgele dolanarak hiç olmaz...
Yuvaya ve yurda dönmek gerekir.
Ve elbette bu yazıyı Özel'in "Kanla Kirlenmiş Evrak" şiirindeki sarsıcı dizesiyle bitirmek yerindedir: "Ve şimdi birçok sayfasını atlayarak bitirdiğim kitabın / başından başlayabilirim."
***
NOT DEFTERİ
Çünkü ilim, bilgi, görgü her ne ise daralıyor ve incecik bir huniden bile geçemez hâle geliyordu. (ŞULE GÜRBÜZ / Kıyamet Emeklisi-2)