Kimin şiirindeydi o dize?

Artık hafızam destek çıkmıyor bana...

Google sağ olsun, tabii ki Alper Gencer'in şiirindeymiş...

Böyle teslim alıyor işte bizi küreselci teknoloji...

Ezberlememiz gereken nice şeyi elimizden alıp kendi kucağına mecbur bırakıyor.

Neyse...

İşte o dizeyi not ederek başlamak istiyorum yazıma: "Ortalık putlarla dolu, İbrahim yorgun düşmüş olmalı."

***

Her şeyden yarım yamalak söz ediyoruz...İnsandan üstünkörü söz ediyoruz.Toplumdan uyduruk klişelere yaslanarak...şehvetle ama her an "performans endişesi"ne kapılarak...ise aşırı narsist bir dille bahsediyoruz, yalan mı?

***

Gündelik hayatımızda da TV kanallarındaki tartışma figürleri gibiyiz...getirip konuyu kapattığımızıkim inkâr edebilir?Yorgunuz çünkü...Pandemi köklerimizden sarstı hepimizi.Yanivar ya...Bitirdi bizi...

***

Gücümüz var mı?Bu yorgunluğu üzerimizden atıp toparlanır mıyız?Elbette...Ama nasıl?Hangi kuvvete?Bize son yıllardadiye bir şey öğrettiler; arttıkça zayıflığımızı artıran bir kuvvet...Böyle bir şey olabilir mi ama olduruyorlar.kavramı var bir de...Uluslararası ilişkiler uzmanları ve stratejistler çok kullanıyor.Mesela bir devletin veya siyasi blokun kültürel yayılmacılığına "yumuşak güç" diyorlar.Savaşla yıkmıyor ama beynini ele geçiriyor,Bu mu yumuşak?

***

Bir dakika yahu!

İnsandan konuşuyorduk...

Yorgun düşürülmüş insandan...

Toparlanıp ayağa kalkmasından...

Böyle rastgele beslenerek olmaz...

Bunca çerçöp tüketmekten güçsüz düşmüş ruhumuza yakıt bulmak mümkün mü?

Böyle rastgele dolanarak hiç olmaz...

Yuvaya ve yurda dönmek gerekir.

Ve elbette bu yazıyı Özel'in "Kanla Kirlenmiş Evrak" şiirindeki sarsıcı dizesiyle bitirmek yerindedir: "Ve şimdi birçok sayfasını atlayarak bitirdiğim kitabın / başından başlayabilirim."

***



NOT DEFTERİ

Çünkü ilim, bilgi, görgü her ne ise daralıyor ve incecik bir huniden bile geçemez hâle geliyordu. (ŞULE GÜRBÜZ / Kıyamet Emeklisi-2)