Gerçek bir endüstriyel ve askeri güç makinesi olan Almanya'nın yenilgiye uğratılıp; Versay'da çok ağır şartlarla barış (!) masasına oturmaya zorlanmasının...
Birinci Dünya Savaşı'nın suçlusu ilan edilmesinin...
Silahlarına el koyulup fabrikalarının kapatılmasının...
Ve yüz bin kişilik bir ordu ve bir miktar polis gücü bulundurma izni verilmesinin üzerinden sadece iki yıl geçmişti...
Yani 1921 yılıydı...
Versay Antlaşması'nın denetim komisyonu Saksonya'da bir sanayi bölgesinde 342 adet yeni tamamlanmış, 250 adet yarı tamamlanmış uzun menzilli toplar bulması galip devletleri hayrete düşürmüştü.
***Şimdi bakıyorum da...
***Bu türden yorumları okuduğumda aklıma yukarıda anlattığım olay geliyor.
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Ekonomi haberleri de aynı minvalde...
Alman ekonomisi durgunluğa giriyormuş...
Almanya'yı zor günler bekliyormuş...
İyi de nereye kadar?
Avrupa aniden Almanya gömleğini üzerinden kolayca sıyırıp atabilir mi?
Almanya durur mu?
Biliyoruz ki, durmuş gibi yaparlar; bir süre "kıytırık" politikacılarla herkesi idare eder ama sonrasını şok çıkışlarla getirirler.
Geçmiş yüzyılın tecrübesi açık...
Siz bunları bir kenara yazın, dursun.
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NOT DEFTERİ
Yalan, doğruya ne kadar benziyorsa, o kadar büyük yalan oluyor. (KEMAL TAHİR / Tarih Notları)