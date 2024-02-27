Kapıdan çıkarken aklıma geldi...

Evdeki kullanılmış pilleri topladım; aşağı indim, sitenin bütün blok kapılarına koyulan "atık pil kutusu"na bıraktım.

Ve içimden güldüm tabii...

Yaklaşık on beş yıldır bütün dünyada böyle bir çevre hassasiyeti oluşturdular.

Geçen zaman içinde daha çok "çevre dostu" piller üretilmesine rağmen pillerin bu yöntemlerle toplanıp toprağa, suya karışması önlenebiliyor.

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Peki ya otomobiller dâhil tümüyle bataryalı bir dünyaya geçme çabasısayılabilir mi?(Elektrikli hayatdemiyorum, dikkat ediniz; çünkü o işin vitrinaldatmacası; bataryalı hayat, diyorum.)Bilim insanları baskı altında olmalarınarağmen bu işin çok zor olduğunu itiraf ediyorlar...Güldüğüm bu işte!diye...Karikatür gibi hâlimiz.Öyle yap, deniliyor; yapıyoruz, böyle yap, deniliyor; yapıyoruz.Lakin ne yaptığımızı biliyor muyuz?Öyle sanıyoruz.Bilenler de, ne bildiklerinia söylemiyorlar.

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Beklediğim çıkış'den geldi...Şirketin CEO'su Ola Kaellenius, elektrikli araç talebinin zayıf kalması nedeniyle şirketin önümüzdeki on yıl boyunca içten yanmalı motorları geliştirmeye devam edeceğini açıkladı.Talep malep işin hikâye yanı...Ana akım iletişim mecralarında dile getirilmeyen şeyi söyleyeyim: Hem üreticiler hem de tüketicilerKonuya yakın olanlar hatırlar...Geçen ay daBaşkanı Akio Toyoda, "Elektrikli araçlar hiçbir zaman piyasanın hâkimi olamayacak" demişti.Vay canına, sayın SEYİRCİLER!

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Otomobil bataryalarında kullanılan lityumu çıkarmak için çocukluktan itibaren gece gündüz karın tokluğuna çalıştırılan Afrikalıların sevineceği günler gelir mi?

Bilemiyorum...

"Sürdürülebilir ağaç tabanlı piller" diye bir şey gelecek diyorlar...

Ağaçlar kesilmesin diye kâğıt tüketmek bile istemiyorduk hani!

Şunu biliyorum ama...

Büyüme, kalkınma, gelişme kavramlarımızı kökten sorgulamadıkça ninnilerle uyutuluşumuz sürecek.

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NOT DEFTERİ

Yaptıklarımın bedelini ödemem şart, bana yakışanı da budur. Ama kendi tarzıma göre ödeyeceğim, toplumunkine göre değil. (TOM ROBBINS / Ağaçkakan)