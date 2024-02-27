Kapıdan çıkarken aklıma geldi...
Evdeki kullanılmış pilleri topladım; aşağı indim, sitenin bütün blok kapılarına koyulan "atık pil kutusu"na bıraktım.
Ve içimden güldüm tabii...
Yaklaşık on beş yıldır bütün dünyada böyle bir çevre hassasiyeti oluşturdular.
Geçen zaman içinde daha çok "çevre dostu" piller üretilmesine rağmen pillerin bu yöntemlerle toplanıp toprağa, suya karışması önlenebiliyor.
***Peki ya otomobiller dâhil tümüyle bataryalı bir dünyaya geçme çabası çevreci sayılabilir mi?
***Beklediğim çıkış Mercedes- Benz'den geldi...
***
Otomobil bataryalarında kullanılan lityumu çıkarmak için çocukluktan itibaren gece gündüz karın tokluğuna çalıştırılan Afrikalıların sevineceği günler gelir mi?
Bilemiyorum...
"Sürdürülebilir ağaç tabanlı piller" diye bir şey gelecek diyorlar...
Ağaçlar kesilmesin diye kâğıt tüketmek bile istemiyorduk hani!
Şunu biliyorum ama...
Büyüme, kalkınma, gelişme kavramlarımızı kökten sorgulamadıkça ninnilerle uyutuluşumuz sürecek.
***
NOT DEFTERİ
Yaptıklarımın bedelini ödemem şart, bana yakışanı da budur. Ama kendi tarzıma göre ödeyeceğim, toplumunkine göre değil. (TOM ROBBINS / Ağaçkakan)