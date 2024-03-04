"Dünyayı beş aile yönetiyor aslında" deyip duruyorsunuz...

Bir dedikodu malzemesi sanki... Fakat "niye, neden?" diye sormuyorsunuz...

Böyle bir dünyada insandan, toplumdan, devletten söz etmek kendini aldatmak değil mi?

Birisi çıkar da bu fikrini söylerse...

Bir başkası da "bu komplo teorilerini bırak allasen!" diyor ve herkes işine dönüyor!

Öylesine bir "baştan kaybetmişlik" duygusu...

Bu ailelerin başından beri bizde olmasını istediği hal yani!..

***

Malum Şubat ayınıkapattık.Geçen yılın Mayıs ayından da şu haberi hatırlıyorum...Jacob Rothschild, şatosundavermişti. Davetliler arasında "Irak'ta kimyasal silah var" yalancısı Tony Blair de vardı mesela...Tabii bütün dev finans şirketi patronları da (yüzde 90'ı yahudidir) oradaydı...Kissinger siyasetçi miydi? Eh!Diplomat mıydı? Pek seçkinlerinden...Ya finans?İşte orası önemli...; tepelere yaklaşıldıkça bu gerçekleyüzleşilir.

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Jacob Rothschild ölünce...Zihinleri popüler kültür tarafndan mıncıklanıp duran biz fakirler...hatırlayıverdik..."Zaten Osmanlı'yı da bu aile borçlandırıp yıktı" diye dövündük.Tabii araya dalıp "Ankara, bu yüzden ilk iş olarak Rothschild ailesiyle bağları koparmıştı" diyenler çıktı ama genç cumhuriyetin kuruluşunda bu kez'nın yüksek (!) katkılarına bakmayı unuttular...

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Merak ediyorum...

Ne zaman sürekli oligarşik yapılar üreten ama bize "hürriyet" diye pazarlanan kapitalizmi sorgulayacağız?

Böyle bir servet tekelleşmesi...

İnsanlığa, insana düşman...

Nokta.

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NOT DEFTERİ

Kendini kenarda, tenhada görüyordu. İnsanların büyük çoğunluğu kenarda değil, ortadaydılar, mücadele orta mücadelesi, ortanın göbeğindekine temas, hatta onun göbek deliğiydi. (ŞULE GÜRBÜZ / Kıyamet Emeklisi)