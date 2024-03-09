Ne dünya ama!

Bunca acımasızlık ve endişenin ortasında birileri hepimizle dalgasını geçiyor...

Geçenlerde bir basın toplantısından sonra, "Soru almasam iyi olacak, başım belaya girebilir" diyen Biden, gerçekten Biden mı? (Sosyal medyadan ararsanız, görüntüyü bulursunuz.)

Düşünün, bu adam seçilirse bir dönem daha yönetecek ABD'yi...

Neden bunu yapıyorlar?

Hegemon devletin başında olmak bu kadar uyduruk bir "sahne oyunu" mu?

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Her ülkede ve bizde de tabii!Hattagibigeliyor bazen bana...

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Nitekim gördünüz işte...Bir anne, oğlunun trafik kazasında ölümüne yol açtığı kişiyi neredeysele suçladı (tabir Esra Elönü'nün) ve adalete inanmadığı gerekçesiyle oğlunu ülkeden kaçırdı...Durup düşünsek mi, diyorum...Sözünü etmekten kaçındığımız, hem eski tip hem de pek yeni birvar ve şiddeti arttıkça artıyor.Allahımıza kuvvet versin!

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'e kulak vermeli: "İnsanlar konuşurken onları tamamıyla dinle. Kendi söyleyeceğin şeyi düşünme, insanların büyük kısmı çoğu zaman ne dinler ne de izler. Bir odaya girdikten sonra çıktığında odadaki her şeyi biliyor olmalısın ve üstelik sadece bununla da kalmamalısın;

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Bak şimdi!Birleşik Krallık Cenaze İşleri Kurumu Başkanı John Olooney, "Pandemi döneminde her ölüm vakasını Kovid kaynaklı olarak raporladık, hükümet görevlileri hastalığa bağlı ölüm sayısının yüksek olmasını istiyordu" demiş...İfşalar art arda geliyor Batı ülkelerinde.Fakat artıksorusu üzerindedurma zamanıdır.Ve yine yapılmayacağını nasıl garanti edebiliriz?

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Yağışsız bir kıştan çıkınca insan bahar güneşine özlemini falan dile getiremiyor.Bahar yağmurlarının artık önceliği var.