"Bugün ne çok anksiyolitik reçetesi yazdım" diyor orta yaşlı psikiyatrist...
Ve ona danışmaya gelmiş genç arkadaşıma şunları söylüyor: "Aslında bu kaygı giderici ilaçların leblebi gibi kullanılmasına karşıyım ama öyle gerçek belirtilerle gelip çaresiz tablolar çiziyorsunuz ki, sonuç bu..."
Arkadaşım da içinden "Doktor beye de lazım galiba bu ilaçtan" diye geçiriyor; "o da bayağı endişeli!"
***Kaygı, endişe, huzursuzluk, tasa, anksiyete...
***Sadede dönelim...
***
Gelecek fikri gündelik hoşluklarımızın lokomotifi olmaktan çıksın istiyorlar...
İstiyorlar ki...
Hayaller, parmaklarımızın arasından bir sıvı gibi akıp gitsin...
Hayır, umutsuzluğa yer yok!
Umutsuzluk insanı elden ayaktan keser.
Oysa şimdi en çok ihtiyacımız olan şey...
Tek tek ve özellikle birbirimizle dayanıştığımızda sahip olduğumuz ayakta kalma kuvveti.
Direnç çok önemli...
Bunu ara ara hatırlatacağım.
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NOT DEFTERİ
Böyle kişilerde insan ve tilki, insan ve balık yan yana varlığını sürdürmüş, biri ötekini incitmemiş, hatta dayanışma içinde olmuştur. Gıptayla bakılan bazı başarılı kişileri bu hâle sokan da içlerindeki insandan çok tilki veya maymundur. Nihayetinde herkesin bildiği bir şeydir bu. (HERMAN HESSE / Bozkırkurdu)