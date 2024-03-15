Şu listeye bir bakın...
2019-23 arası en çok silah satın alan ülke Hindistan...
Çin ve Pakistan'la ciddi sınır gerilimleri yaşayan ve kendi içinde Müslümanlara ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapan Hindistan yönetimi silaha doyamıyor; hem üretiyor hem de dışarıdan alıyor.
***Listenin ikinci sırasında Suudi Arabistan var...
***Belki şaşıracaksınız...
***"Silah ithalatında ilk on" sıralamasının son iki sırasında Güney Kore ve Çin var.
***Peki niye bütün bunlar?
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Genellikle dile getirilmesinden kaçınılan bir gerçeği söyleyerek anlatmaya başlayayım...
Her devlet ayaklarına vurulan pranganın farkında; ekonomik ve finansal bağımsızlık diye bir şey yok...
Devletler için zaman daralıyor.
Bir devletin varlığını ve hatta coğrafyasını güçlü biçimde sürdürmesinin yolu sadece güvenlik ve savunma alanından geçiyor.
Olursa, tamam!
Olamazsa, "geçmiş olsun!" denilecek bir çağa doğru hızla ilerleniyor.
Polonya'nın yeni Başbakanı Tusk geçenlerde ne dedi: "Huzur dönemi kapandı, artık savaş öncesi dönemdeyiz."
İki yıldır "yaklaşıyor, yaklaşmakta olan" diye yazıp duruyorum, abarttığımı sanıyorsunuz; Tusk'a inanırsınız artık!
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NOT DEFTERİ
Geldiği dünyaya gideceği dünya kadar yabancı bir ruh niye çırpınır durur? (ŞULE GÜRBÜZ / Öyle miymiş?)