Adamların dillerine, hâllerine, tavırlarına dikkatle bakıyor musunuz?
Konu Gazze oldu mu, esas özellikleri çırılçıplak ortaya çıkıveriyor.
Düşünün...
Hesapta en duygulandıkları an, bir yandan da büyük bir hazla dondurma yaladıkları an...
***
Kalplere hitap etmek için attıkları yalanlar da üç gün bile dayanmıyor ama hiç mahcup olmuyorlar.
Hani Gazze'ye insani yardım için liman kuracaklardı?
Şimdi pişkinlikle oradaki değerli doğal kaynaklardan söz etmeye başladılar.
***
Ama bizde de kabahat var...
Birileri öyle bir zapturapt altına almış ki beyinlerimizi...
Mesela Netanyahu "Yeşaya kehaneti"
nden söz etmeye başlayıp
Gazze'de sürdürdüğü soykırımı kutsal
kitabından alıntılarla meşru göstermeye
çalışınca...
"Tevrat'ın bu işte yeri mi olurmuş!" diyen okumuş avanaklar
çıktı içimizden...
Oysa birbirinden çağdaş(!) Batılı liderlerden biri de çıkıp "Ey Netanyahu, ne saçmalıyorsun sen, bu çağda edilecek laflar mı bunlar?"
demedi, diyemez.
Çünkü aslında her birinin içinde bir "ruhban"
saklanır; yeri geldiğinde takım elbiselerini çıkartır, yaldızlı cübbelerini giyerler...
Ama sıradan insanların inançlarından rahatsız olurlar; bir Müslüman "Allahu ekber"
dese ortalığı birbirine katarlar...
***
Bazılarımız bunca felaketi Netanyahu'nun "canavarlığı" ve Biden'ın "budalalığı"na bağlarsak
, sonunda çözüm gelir diye hayal ediyor.
Bu hatadır, çünkü geleceğin inşası için yıllardır sabırla çizilen zalim planlar
çekmecelerden çıktı...
Kişilerin önemi kalmadı.
Nitekim, Trump'ın damadı ve Ortadoğu danışmanı Jared Kushner
geçen gün, "Gazze çok değerli, Filistinliler Necef çölüne sürülebilir"
dedi.
Bölgenin "temizlenmesi"nin gerekebileceğinden söz etti.
Bu gidişler belli ki, plan Trump gelse de sürecek...
***
Gazze turnusol gibi...
Kafalara dank ediyor şimdi...
Uluslararası siyaset zirveleriyle dünyanın "sade insan" düzlükleri arasında çok büyük bir mesafe var...
***
NOT DEFTERİ
"Sert bir dönemeçten geçiyoruz" dedi. "Sert dönemeçlerin kanunları da sert olur. Oysa daha sert kanun düşünmemeli, daha akıllı kanun düşünmeli." (KEMAL TAHİR / Kurt Kanunu)