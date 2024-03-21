Adamların dillerine, hâllerine, tavırlarına dikkatle bakıyor musunuz?

Konu Gazze oldu mu, esas özellikleri çırılçıplak ortaya çıkıveriyor.

Düşünün...

Hesapta en duygulandıkları an, bir yandan da büyük bir hazla dondurma yaladıkları an...

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Kalplere hitap etmek için attıkları yalanlar da üç gün bile dayanmıyor ama hiç mahcup olmuyorlar.Şimdi pişkinlikle oradaki değerli doğal kaynaklardan söz etmeye başladılar.

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Ama bizde de kabahat var...Birileri öyle bir zapturapt altına almış ki beyinlerimizi...Mesela Netanyahunden söz etmeye başlayıpGazze'de sürdürdüğü soykırımı kutsalkitabından alıntılarla meşru göstermeyeçalışınca..."Tevrat'ın bu işte yeri mi olurmuş!" diyençıktı içimizden...Oysa birbirinden çağdaş(!) Batılı liderlerden biri de çıkıpdemedi, diyemez.Çünkü aslında her birinin içinde birsaklanır; yeri geldiğinde takım elbiselerini çıkartır, yaldızlı cübbelerini giyerler...Ama sıradan insanların inançlarından rahatsız olurlar; bir Müslümandese ortalığı birbirine katarlar...

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Bazılarımız bunca felaketi, sonunda çözüm gelir diye hayal ediyor.Bu hatadır, çünkü geleceğin inşası içinçekmecelerden çıktı...Kişilerin önemi kalmadı.Nitekim, Trump'ın damadı ve Ortadoğu danışmanıgeçen gün,dedi.Bölgenin "temizlenmesi"nin gerekebileceğinden söz etti.Bu gidişler belli ki, plan Trump gelse de sürecek...

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Gazze turnusol gibi...

Kafalara dank ediyor şimdi...

Uluslararası siyaset zirveleriyle dünyanın "sade insan" düzlükleri arasında çok büyük bir mesafe var...

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NOT DEFTERİ

"Sert bir dönemeçten geçiyoruz" dedi. "Sert dönemeçlerin kanunları da sert olur. Oysa daha sert kanun düşünmemeli, daha akıllı kanun düşünmeli." (KEMAL TAHİR / Kurt Kanunu)