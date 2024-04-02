Bunu yapmayalım!
Kimse yapmasın!
Halkı verdiği veya vermediği oylar yüzünden küçümsemekten, horlamaktan, "suçlu" çıkarmaktan bahsediyorum...
Tersi de problem...
Yani seçmen tercihlerine hak ettiğinden ötede anlamlar vermek; ebedi bir çizgi gibi düşünmek ve kutsallaştırmak çıkar yol değil.
***CHP'liler yıllarca kendilerine oy vermeyen seçmeni aşağıladılar; aptal dediler, koyun dediler, göbeğini kaşımakla eleştirdiler de, ne oldu?
***Şunu da yazın bir kenara...
***Dikkat ve ferasetimizi kaybetmeden bunları konuşmalıyız...
***
Diyorlar ki, "Hayat pahalılığı 2023 genel seçimlerinde de vardı." Belli ki bu arkadaşlar seçmenin çözdüğü iki gerçeği çözememişler.
Bir...
Genel seçimin ana aktörü ve kazananı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dı.
Yoksa AK Parti oylarının genel seçimde de düştüğü gözden kaçmasın!
İki...
Seçmen haziranda başlayan yeni finans politikasının geleceğe uzanan etkisini gördü...
Problem varsa eğer...
Şimşek ve ekibiyle gelen "fark"tadır.
Bu programa karşı sessiz bir isyanın olmadığını söylemek çok yanlış olur.
***
NOT DEFTERİ
Fakat önce hepinizi, yitirmiş olduğumuz tüm değerlerin hatırası için bir dakikalık KAYGI duruşuna davet ediyorum (ÖMER FARUK DÖNMEZ
/ Bir Kitap Bir Balta)