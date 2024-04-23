Her yerden...
Sosyal merdivenin her basamağından...
Herkesten...
Ve özellikle yukarılardan ego fışkırıyor...
Sular seller gibi...
Egolar tavan, zarafet ve akıl taban...
Hele statün sağlamsa, egonu kimse susturamıyor; car car car...
Tanık ola ola, yorulduk...
***Bir de o meşhur "Sizinle avukatlarımız görüşecek" tehditleri var.
***Dün de her kesime yayılmış "küçük insan" hâllerinin bizi getirdiği yerden söz açmıştım, hatırlarsınız...
***Elbette yüksek sosyal statüyle şımarmış kişileri konu etmek bir yerden sonra kolaycılık olabilir...
***Lakin bu hastalık viral...
***
Daha önce yazmış mıydım, hatırlamıyorum...
Bir AVM kapısından çıkmak üzereydim...
Önümde 20'li yaşlarda iki genç kadın var, ister istemez kulak misafiri oldum.
Biri diğerine, "İşe girmene çok sevindim, nasıl bir pozisyonun var?" diye sordu.
Diğerinin söylediklerinden şu kadarını işittim: "Altımda iki kişi var, ben en altta değilim, bu tarafı iyi!"
***
NOT DEFTERİ
Kimseyi de istemiyordu yanında, yalnız kalmak en iyisiydi; çünkü yanında insanların bulunuşu ona yalnızlık hissettiriyordu. (D. H. LAWRENCE / Ölen Adam)