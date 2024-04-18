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HAŞMET BABAOĞLU
18 Nisan 2024, Perşembe HAŞMET BABAOĞLU

Tam o noktadan başlayın!

Yapmayın şunu!..
Verimli deyimleri, anahtar niteliğinde kavramları bozuk para gibi harcamayın!
İçi boşaldığında iş işten geçmiş olur; deyim koflaşır, kavramlar bulanır; pişmanlık fayda vermez...
"Algı operasyonu" deyimi de öyle...
Psikolojik savaş yöntemlerinin; modern medya politikalarını anlamanın anahtar terimlerinden...
Ama öyle yersiz kullanılmaya, öyle "numara"lara alet edilmeye başlandı ki, eyvah!

***

Arkadaş...
Bir partide seçim işlerinden sorumlu en tepedeki kişileri eleştirmek niye "algı operasyonu" olsun?
Seçimde yenilgi varsa...
Veya sana oy verecek milyonlarca seçmen sandığa gitmemişse...
Birisine "Niye böyle oldu, senin bu işte hataların neler, anlat!" demek nasıl gerçeği bulandırma, çarpıtma olabilir?

***

Kırgın AK Parti seçmeni apaçık bir gerçek değil mi?
Dün gördük işte!
Partinin lideri Erdoğan bu gerçeği apaçık bir biçimde ve bütün açık sözlülüğüyle değerlendiriyorsa...
Size ne oluyor?
MKYK üyeleri ve seçim işlerinden sorumlu kişilerin "Bana algı operasyonu yapılıyor" sözünün arkasına sığınma hakları var mı?

***

Garip tipler türedi...
Sorsan...
Parti yöneticileri sorumlu değil...
Aylar boyunca televizyon kanallarında testi gibi sıralanan ve hep aynı oyalamacalarla seçmeni bıktıran on, on beş kişi sorumlu değil...
Canlı kanlı siyaset yapmaktan kaçınıp en eski tip "hizmet" söylemine dayanan iletişim politikaları sorumlu değil...
E peki kim sorumlu, söyleyin...
Sanırsınız ki...
Sandığa gitmeyenler uykularını bölmek istememişler; giyinip evden çıkmaya üşenmişler...

***

Olayları akışa bırakma hâli iyi değildir...
Halkla bağını selamlaşma çerçevesinde tutup kendi özel(!) işine bakmaya devam hâli iyi değildir.
Derhal değişmelidir.
Erdoğan dün grup toplantısında "Biz bu milletin ta kendisiyiz" diyordu.
Budur işte!
Başlanacaksa, bu noktadan başlanmalı!
Başlayın!

***


NOT DEFTERİ
Dışarıya, yaklaştığımız karşı kıyılara bakmaya başladım. Her şey gibi uzaktan güzel görünüyorlar. Yakından da güzel yanları elbet var ama binbir kusuru ve derdini de yüklenmeye hazır olmak şartıyla... (ŞULE GÜRBÜZ / Zamanın Farkında)

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