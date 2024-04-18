Yapmayın şunu!..
Verimli deyimleri, anahtar niteliğinde kavramları bozuk para gibi harcamayın!
İçi boşaldığında iş işten geçmiş olur; deyim koflaşır, kavramlar bulanır; pişmanlık fayda vermez...
"Algı operasyonu" deyimi de öyle...
Psikolojik savaş yöntemlerinin; modern medya politikalarını anlamanın anahtar terimlerinden...
Ama öyle yersiz kullanılmaya, öyle "numara"lara alet edilmeye başlandı ki, eyvah!
***Arkadaş...
***Kırgın AK Parti seçmeni apaçık bir gerçek değil mi?
***Garip tipler türedi...
***
Olayları akışa bırakma hâli iyi değildir...
Halkla bağını selamlaşma çerçevesinde tutup kendi özel(!) işine bakmaya devam hâli iyi değildir.
Derhal değişmelidir.
Erdoğan dün grup toplantısında "Biz bu milletin ta kendisiyiz" diyordu.
Budur işte!
Başlanacaksa, bu noktadan başlanmalı!
Başlayın!
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NOT DEFTERİ
Dışarıya, yaklaştığımız karşı kıyılara bakmaya başladım. Her şey gibi uzaktan güzel görünüyorlar. Yakından da güzel yanları elbet var ama binbir kusuru ve derdini de yüklenmeye hazır olmak şartıyla... (ŞULE GÜRBÜZ / Zamanın Farkında)