Yapmayın şunu!..

Verimli deyimleri, anahtar niteliğinde kavramları bozuk para gibi harcamayın!

İçi boşaldığında iş işten geçmiş olur; deyim koflaşır, kavramlar bulanır; pişmanlık fayda vermez...

"Algı operasyonu" deyimi de öyle...

Psikolojik savaş yöntemlerinin; modern medya politikalarını anlamanın anahtar terimlerinden...

Ama öyle yersiz kullanılmaya, öyle "numara"lara alet edilmeye başlandı ki, eyvah!

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Seçimde yenilgi varsa...Veya sana oy verecek milyonlarca seçmen sandığa gitmemişse...Birisine "Niye böyle oldu, senin bu işte hataların neler, anlat!" demek nasıl gerçeği bulandırma, çarpıtma olabilir?

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apaçık bir gerçek değil mi?Dün gördük işte!Partinin lideri Erdoğan bu gerçeği apaçık bir biçimde ve bütün açık sözlülüğüyle değerlendiriyorsa...Size ne oluyor?MKYK üyeleri ve seçim işlerinden sorumlu kişilerinsözünün arkasına sığınma hakları var mı?

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Garip tipler türedi...Sorsan...Parti yöneticileri sorumlu değil...Aylar boyuncasorumlu değil...en eski tip "hizmet" söyleminedayanan iletişim politikaları sorumlu değil...Sanırsınız ki...Sandığa gitmeyenler uykularını bölmek istememişler; giyinip evden çıkmaya üşenmişler...

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Olayları akışa bırakma hâli iyi değildir...

Halkla bağını selamlaşma çerçevesinde tutup kendi özel(!) işine bakmaya devam hâli iyi değildir.

Derhal değişmelidir.

Erdoğan dün grup toplantısında "Biz bu milletin ta kendisiyiz" diyordu.

Budur işte!

Başlanacaksa, bu noktadan başlanmalı!

Başlayın!

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NOT DEFTERİ

Dışarıya, yaklaştığımız karşı kıyılara bakmaya başladım. Her şey gibi uzaktan güzel görünüyorlar. Yakından da güzel yanları elbet var ama binbir kusuru ve derdini de yüklenmeye hazır olmak şartıyla... (ŞULE GÜRBÜZ / Zamanın Farkında)