Yaşadığı çevreyi dünyanın tamamı sananlar var...

Eh, çok iddialı laflar edilmiyorsa, gülünür geçilir böyle şeylere...

Fakat bu kafayla ülken hakkında da fikir yürütüyorsan...

İstanbul gibi bir kenti oturduğun semtten ibaret sanıyorsan...

Orada dur!

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Keşke bayramda yaşananlara bakıp "ni baştan ele alsak...Gördük işte!..diyen şaşkınların sesi yine gür çıktı...Her uzun bayram tatilinde aynı terane...Okumuş insanlar bunlar...Oturduğu sitenin otoparkını boş bulunca, "o halde şimdi Boğaz kıyısına inmenin tam zamanıdır" deyip yola çıkınca ağzı açık kalan tipler...

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Bayram diye, tatil diye bir buçuk milyon gitmiş olsa kentten, geriye kalan nüfusun büyüklüğünü düşündünüz mü hiç?diye internet sitenebaşlık atacak gevşekliği bırak da önce birdurup düşün...İstanbul'un en kalabalık ilçesiSormak gerekmez mi?Biz bu metropolde nasıl yaşıyoruz, ne yaşıyoruz; bunun neresi insanca; ekmek kavgası insanı ne hale getiriyor?Sor!Önce bunları sor!..Bunları sormayanın ""nden söz etmesi komiktir.

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diyenler bile çıktı yahu?Beş kişilik bir ailenin toplu taşıma ücetlerini bilmiyor, bir...Hiç Boğaz'ı görmeden, hiç Karaköy'e, Eminönü'ne, Galata'ya gitmeden, yaşadığı ilçenin dışına çıkmadan bütün bir yılı geçiren milyonlar var, bunu da bilmiyor, iki...

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Her bayramda halkın yaşam şartlarıyla en baştan tanışıp sonra tekrar unutma halimiz ne zaman son bulacak acaba?

Bazı beylere, hanımlara kalsa...

Çok trafiğe yol açıyor diye bayramlaşmayı iptal ederler...

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NOT DEFTERİ

İnsan, bir şeyi ya da birini aramakla yıllar geçirip sonunda, aslında aradığının kendisi olduğunu fark edebilir... (FREDERIC BEIGBEDER / Romantik Egoist)