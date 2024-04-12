Bu düzenin süremeyeceğini; bizim tarafımızdan sürdürülemeyeceğini; bu türden becerilerimizin çoktan kaybolduğunu nereden anlıyoruz?

"Sürdürülebilirlik" teriminin moda olmasından tabii ki...

Ekranlara çıkan işadamlarının, ünlülerin ve çaresiz uzmanların yerli yersiz "sürdürülebilirlik"ten söz etmeleri gerçeği anlatmıyor mu?

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Ama sorun şurada...Bütün bunlar global oligarşinin bir pazarlama taktiği...Sürdürülebilir teknoloji, sürdürülebilir sanayi, sürdürülebilir çevre...Sürdürülebilir hayat...Dikkat edin,

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Ancakvarsa, sürebilen bir düzeni bizdenböyle saklayacaklarını sanıyorlar.

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Sevgilerini sürdüremeyenler... Sadakat kavramını yerlerde sürükleyenler...Bugün arzuladıklarını yarın unutanlar...Bu tipler yeryüzünükılabilirler mi?

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Sıfır hürriyet ve irade...Sıfır şuur...Nasıl yalan bir dünya bu...Güldürmeyin beni!

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Sevmenin adı kötüye çıkmış bir kere...Güvenmek gizliden gizliyesayılmış...Sevebilir, güvenebilir miyiz?

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Hiç rasyonel aşk hikâyeleri anlatmayın bana...Bal gibi var...

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Bir zamanlar Ayvalık 'ta bir sokakta şöyle bir duvar yazısı görmüştüm:"Seveceksen sev aşkım." Öyle olmaz.Geçmiş olsun genç adam!

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Şiddetle merak ederiz; bazen açık açık, bazen gizlice merak ederiz.Neyi mi?Ne kuşları ve çiçekleri, ne banka hesaplarımızın geleceğini, ne izlemeye başladığımız dizinin son bölümünü bu kadar çok merak ederiz...Bilmiyor muyuz sanki sevilip sevilmediğimizi...Biliyoruz ama emin olmak başka bir seviyedir.Dindirebilir miyiz bu merakımızı? Hayır.Belkibile diyebilirim ama yazıp okuyunca insanın kalbi kırılıyor.Çözüm?Sevmeye, sevgine odaklanmaktır.