Birbirlerinden memnun iki düşmanın kurdukları dengeyi görmeyen göz var mı?

Hiç sanmam!

Peki bu denge bozulur mu?

Nasıl?

Ne zaman?

Anlamışsınızdır...

İsrail ve İran'dan söz ediyorum...

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Nükleer başlıklı füzeler mi bozdu bu dengeyi? Hayır!Küba krizi mi?Kore Savaşı mı?Hayır!Dönemin en ilginç oluşumlarındannın bu iki taraftan birine; yani Sovyetler'e duyduğu ilgi bile teraziyi bozmadı.Son ana kadar bütün krizler atlatıldı.Onlar tepişirken çimenler ezildi; olandan mürekkep kitlelere oldu.Derken...1980'lerin başıyla birlikte dünya sistemi krize girdi; ne politik saflaşmalar yürüyordu ne de ekonomik politikalar...Sistempolitikalardaaramaya başlamıştı ve buna direnen Sovyetler Bloku için çanlar çalmaya başlamıştı.Ne oldu peki?Denge bir sıcak çatışmaya dönüşmedi elbette.Taraflardan biri

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İran ile İsrail arasındaki dengeye gelince...Zaman tıkanmış görünüyor.İsrail abilerinemesajı verip yeni bir aşamaya geçmeye hazırlanıyor artık...Pis bir dünya bu!Eski dengenin yıkılıp yenisinin kurulması gerekiyor.

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Anglosakson hegemonyası karar verdiğinde ilk tercih İran'ındönüştürülmesi olacaktır.Kolay mı?Değil...O yüzden açık savaş yerineyla bunu yapmaya çalışacaklardır.Ancak İran'da rejim ne zaman tökezlese, onu ayağa kaldıran savaş ortamı olmuştur; bunu da unutmayalım.

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Ancak bu sahne hepimizi bir başka açıdan fena halde aldatıyor olabilir.

Şöyle...

Sahnede İran-İsrail kapışıyor.

Gözlerimiz oraya odaklandığında, korkarım ki, kuliste planlanan global enerji ve finans krizine kör kalacağız...

Öyle de oluyor sanırım...

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NOT DEFTERİ

Akılsız olduklarından değil, kurnaz olmadıklarından aptal sayıyoruz insanları... Haksızlık ediyoruz. (KEMAL TAHİR / Yol Ayrımı)