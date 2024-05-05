Bir tek peynir çeşidi yetmiyor.

Dört çeşit peynir var hamburgerin içinde...

Soslar da öyle...

Sonra kırmızı soğan turşusu...

Sonra soya fasulyesi...

Yok, yok!

Tam da bu yüzden var olan bir şey de yok.

Bu bulamacın içinde köfteye benzer bir şey var, lakin damağınızdaki tadı çoktan kayıp...

Ve aylar sonra, arkadaşımın aklına uyup da bu yanlışı niye yaptım diye hayıflanmaya başlıyorum.

Anlıyor yüzümdeki ifadeden...

"Ama bak önünde kuyruk var" diyor.

Haklı...

Hamburger sos demek, döner sos demek artık...

***

Yiyecekleri hafife almayın, çok şey anlatırlar dünyamız hakkında...da bu yeni tip hamburgerler, dönerler gibi değil mi?Yalandan süslerle kandırılıyoruz...

***

Benim minik ballarımlagirdik geçen gün...Kızarmış patatese âşıklar.Kızartılmış besinleri az tüketsinler istiyorum ama o havalı tabelaları görüp de önlerinden geçmeleri çok hüzünlü olurdu.Kasadaki beyefendi sordu;Sonra saymaya başladı...Görülecek şeydi, benimkilerin kafaları karıştı; yüzleri düştü;endişesi sardı içlerini...Fast-food soslarının neden çok moda olduğu üzerine bir yazıdadeniyordu.O yüzden sosyal medyada butik hamburgerciler ve sosları el üstünde tutuluyor.Yüzlere, ellere bulaşmış soslar hemen görüntüleniyor; yakın çekimlerde peynirler köftelerin üzerinden akıyor. (Ben son tecrübemde kalın cinsinden üç peçeteyi haşat etmek durumunda kaldım.)Sevsinler böyle özgürlüğü diyeceğim, lakin o da haksızlık olacak; bizlerinki pek mi özgürlük?

***

Bak şimdi nereden nereye?Çok ama çok eski bir zaman...Issız bir oteldeyim, servise bakan genç kadının getirdiği minik hamburgerleri hatırlıyorum şimdi...vardı.Bitkin bir hâlde içeri girdiğimde "Aç mısın" diye sormuştu; kafamı "evet" anlamında sallamıştım.Sonra boşaltılmış havuza bakan balkonda gece yarısına kadar laflamıştık.Sabah onu sorduğumda, resepsiyondaki adam "Gelmez artık" demişti; kapıdaki polis arabalarını gösterip...