Nasıl bir hayat bekliyor bizi?

Cevap aramak için hâlâ gözlerimizi dikmiş otomobillere, binalara, silahlara bakıyoruz...

Geçen yüzyıldan kalma bir dikkat bu, demode artık...

Küreselci merkez ve yeni mühendislik çalışmaları ise insan bedeni ve zihnini dönüştürmek üzerine odaklandı.

Yani asıl soru şu: İnsan, insan kalacak mı?

Bundan haberdar mıyız?

Hayır! Bugün, yangın yeri çünkü...

Bizi bugünümüzle meşgul ediyorlar; daha çok meşgul edecekler.

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Fransa 'nın en ünlü edebiyat ödülü Goncourt 'u hem kendisi olarak hem de sahte kimliğiyle yazdığı romanlarla iki kez kazanmıştı...Öteki adı Emile Ajar 'dı...Hani o şahane "Yalan Roman"ı bu sahte kimliğiyle yazıp yayınlatmıştı.Kitabın bir yerinde şöyle yazıyordu:

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Mitomani arttıkça artıyor...Neredeyse sarhoşları andıran bir inatçılıkla herkes birbirine yalan söylüyor.Ne için peki?Biraz dahaiçin...Biraz daha ilgi çekmek, bir parça olsun, azıcık etrafı çatlatmak için...Ve asıl gözden kaçan şey şu ki, bu yalanlar en çokiçin söyleniyor... Sosyal medya da az gazcı değil hani...Yalandan hikâyeleri süsleyip püslemede sosyal medyanın üzerine yok!

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Kifayetsiz siyasetçilerve soytarıdan bozma sosyaletkinlik figürleri...

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