Filistin halkına ve onların istiklal savaşına destek veren örgütlere "terörist" demek suç kapsamına alınsın!
***
Bazıları diyorlar ki...
"Hayal tarzın hayat tarzından daha önemlidir." Lacivert laf tabii; şık...
Oysa al birini vur ötekine!
Önce popüler kültür yoluyla "HAYAL TARZI"
mızı ele geçirip baştan kurguladılar.
Geriye mahkûmu olduğunuz "HAYAT TARZI"
mız kaldı.
İçinde "hayat"
ın bir parça kırıntısı kalmış hayat tarzlarımız...
Şimdi "Onu da elinizden alacağız" diye kitleleri korkutuyor küreselci merkez...
***
Ekonomi alanına odaklanan TV kanallarını izlerken...
Herhalde konukların önüne "Lütfen konuşmanızda mutlaka 'sürdürülebilir' bir dünyadan bahsedin" diye bir not kâğıdı konuluyor diye düşünüyorum bazen...
Ama gerçek açık: "Sürdürülebilir bir dünya" şimdiden nostaljik bir ifade...
***
AK Partili vekiller artık TV kanallarında biz konuşalım; muhalefetin saldırılarına biz karşı çıkıp cevaplandıralım, demişler.
İki açıdan önemli ve anlamlı bir gelişme...
Bir...
Belli ki, uzun süren "Sadece parti sözcüleri konuşsun, belli partililer TV'ye çıksın, vekiller sussun" politikasına ciddi bir itiraz var.
İki...
Yine belli ki, iktidara yakın TV kanallarının taş çatlasa 15 kişiyi aşmayan ve kanal kanal dolaşan yorumcuları
da bizzat parti ve vekiller
tarafından 31 Mart sonuçlarından sorumlu
tutuluyor.
***
İlkyaz da geçti, yaz geldi.
Coşkuyla gelsin isterdim...
Aşkla gelsin...
Lakin öyle günler yaşıyoruz ki, güzelim güneşin bile ısıtamayacağı kadar üşüyor içimiz...
***
Çok eskiden bir köşeye not etmiştim:
"Yaz mevsimi... Büyük ve güzel sanatoryum."
***
Tabiatın en müşfik aldatıcısı...
Mevsimlerin "büyük öğle"
si...
Sınıfsal çatışmanın bir gölgenin altına uzanıp gevşediği vakit...
Zaman şimdi, şu an dursa...
Nasıl da iyiyiz, güzeliz!
***
Ama 2015'te çevremde görüp yaşadıklarıma bakarak şunu yazmışlığım da var: "Yaz
diye bir mevsim var sanıyordum.
Herkese ayrı ve sımsıcak biçimde gülen bir mevsim...
Oysa sadece bir 'hayat tarzı'
ndan ibaretmiş; sınırları duvarla çevrili bir ada
ymış meğer yaz!"
***
Dün yaseminlerle kaplı bir duvarın önünden hızla geçtim. Pişmanım.