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HAŞMET BABAOĞLU
28 Mayıs 2024, Salı HAŞMET BABAOĞLU

Asıl İsrail...

Hiç Birleşmiş Milletler falan demeyin...
İçinizden sık sık "Meğer bir LEŞmiş bu organizasyon" demiyorsanız, zaten olup biteni anlamıyorsunuz demektir.
Bunu sürekli vurgulayacağım ve BM ile meşgul edilmeye karşı çıkacağım.

***

BM tarihi İsrail'in tanımadığı kararlarla dolu...
Açın Google'ı...
İsrail'in BM'yi hiç takmadığı kararların upuzun listesine bakın!
Sonra "Madem öyle, bizler niye BM'yi ciddiye alıyoruz?" diye soracaksınız...
İşin esası da orasıdır zaten...

***

O hâlde...
İsrail'e "boşver, aldırma!" diyen ama diğer devletleri bağlayan bir organizasyon bize ne anlatır?
Şunu...
Ortadoğu'da küçük İsrail devletine odaklanmak aldatıcıdır.
O sadece siyonist küstahlık ve teolojik zemin üzerine inşa edilmiş bir "ileri karakol"dur...
Her katliamda...
Her toprak hırsızlığında...
Anlayın ki...
Asıl İsrail, hegemonyadır.
Asıl İsrail, ABD'dir, AB'dir.
Asıl İsrail, askeri ve finansal ağdır.

***

Adının başında "Dünya" veya "Birleşmiş" geçen hiçbir organizasyona prim vermiyorum.
Dünya Ticaret Örgütü...
Dünya Sağlık Örgütü... vd.
Hepsi gerçeği gizleyen paravanlar...
Hegemonların işlerini daha kolayca yapmasını sağlayan "sahne oyunları"ndan ibaretler...

***

Korkarım ki...
Önce Gazze, sonra bölge, sonra bütün dünya...
Siyonist sömürgeciler hedeflerine ulaşıncaya kadar oyalıyorlar; oyalayacaklar.
Elimizden fazla bir şey gelemese bile zihnimizi onlara teslim etmeyelim...

***


HEPSİ SORUMLU

Netanyahu katil...
Biliyoruz bunu.
İsrail soykırımcı...
Kesin, biliyoruz.
Ama söyleyin bana...
ABD soykırımcı değil mi?
Biden'ın elleri temiz mi?
Hepsi bu soykırımın uygulayıcılarıdır; sorumluluklarını görmezden gelip sadece Netanyahu'ya bakmak, yanılgıdır.
Hele şu kadın...
Ursula von Der Leyen...
Kadın Hastalıkları ve Halk Sağlığı uzmanı bir hekim...
Eski Almanya Savunma Bakanı...
Hani 2019'dan beri Avrupa Komisyonu Başkanı...
Siyonizmin ve Gazze soykırımının diplomasi ve siyaset alanındaki baş destekçisi Leyen'i görmezden mi geleceğiz?
Onun soylu aile adının ve üstenci gülümsemesinin ardında soysuz bir tutum yattığını inkâr edebilir miyiz?

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