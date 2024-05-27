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HAŞMET BABAOĞLU
27 Mayıs 2024, Pazartesi HAŞMET BABAOĞLU

Bak! Dur ve bak!

Koşturup dururken nasıl bir dünyada yaşadığımızı fark edebilir miyiz?
"Tatsızlıkları görmüyoruz işte, fena mı?" diyen çıkabilir.
Lakin onca dağınık zihin ve koşturmaca içinde ya güzellikleri de ıskalıyorsak...
Yazık değil mi?

***

Dün Kabataş Erkek Lisesi'nden mezun bir dostum pilav gününde çekilmiş fotoğrafını atarken arkadaki enfes Boğaz manzarasına işaret edip şöyle yazmıştı: "Çocuktuk, o zamanlar bu güzelliğin farkında bile değildik."
Haklı!
Bakmak...
İyice bakmak olgunluk çağlarımızın kazandırdığı bir beceridir.
Peki kaldı mı böyle bir şey?

***

"Kuzey Ege'ye gittim... Orada tepelerden denize bakmak muhteşem" bir şey diyoruz mesela...
Kaç kişi yapıyor bunu?
Kaç kişi bu zahmete katlanıyor?
Yukarıdaki köylerde karadut suyu ve dondurmayı mideye indirip manzaraya bakmadan arabasına geri dönen gürültücü ailelerin çokluğu hep şaşırtmıştır bani...

***

Tepeleri geçtim, diyelim ki sahildesiniz...
İkindi vakti...
Deniz gümüşlenmeye başlıyor; bilen bilir; mucizevi bir görüntüdür.
Niye garip sesler çıkartarak hala denize koşturuyorsun?
Dur!
Beş dakika dur...
Ve denize bak!
İçin açılacak...
Zihnin toparlanacak...
Adını koyamasan bile içini güçlü bir hamd duygusu saracak.

***

Dur, dedim ya...
Bu püf noktasıdır.
İlle de manzaralara da değil...
Halimize...
İnsanlara...
Ve daha pek çok şeye doğru düzgün bakabilmek için önce durabilmek gerekiyor.

***

Geçmiş zaman...
Dünyanın en çarpıcı manzaralarına sahip bir şehrinde dolaşırken...
Yanımdaki kişinin çevresine değil de, elindeki telefonun Instagram uygulamasına yeni düşen fotolara baktığını gerçek bir kırgınlıkla fark ettiğimden beri...
O yüzden bu konularda pek umutlu değilim.

***

Son olarak...
Anısı önünde her zaman sevgiyle eğildiğim Simone Weil'dan o malum sözü koyayım: "Katıksız dikkat, duadır."

***

KARŞIYIM

Dünya Sağlık Örgütü "sağlıklı" bir örgüt değildir.
Bunu pandemiden sonra hâlâ anlamamış olanlara anlatmak zor biliyorum.
Dünya Sağlık Örgütü'ndeki "dünya" da biz değiliz, siz değilsiniz...
Küreselci oligarşi ve dev ilaç endüstrisi idare ediyor DSÖ'yü.
Bu yapıyla her türlü anlaşmaya karşıyım.
Not olarak kalsın burada...

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