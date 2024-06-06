İlkokul çocuğu henüz...

Küçücük...

Spor ayakkabılarıma bakıyor; "Güzelmiş" diyor, biraz duraksadıktan sonra soruyor: "Gerçek mi, çakma mı?"

Oho, diyorum, henüz çakmalarla tanışmak zorunda kalmadığımız yıllardan kalma, bayağı eski bu ayakkabılarım...

Bir kedi gibi bakışını gözlerime dikiyor ve merak ediyor; doğru mu söylüyorum acaba? Sonra başını eğip gülerek mırıldanıyor: "Eskiyince böyle renkleri daha güzelleşiyor, değil mi?"

***

Çocuklar, ergenler, yetişkinler, işadamları, tam kestiremediği bir süre için işsiz adamlar, ev kadınları, çalışan kadınlar; gençler, ebeveynler...Sosyal ve biyolojik konumu ne olursa olsun...Taşra, metropol, şu ülke, bu ülke fark etmiyor...Global sarhoşluk, diyorum buna...Zihinlerimiz böyle bulanıyor ve sonra nerede yaşadığımızı, nasıl yaşadığımızı unutuyoruz.

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Korkarım ki...Dijital teknoloji pek yakında30-40 yıl içinde orta sınıflar eriyecek ve farkileler arasındaki farka dönüşecek...Tabii şimdi diyeceksiniz ki...Bir büyük savaş her şeyi değiştirir.Haklısınız; sistem önce bunu deneyecek gibi görünüyor.Kitlelersorularıyla meşgul edilirken...

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Bir dakika!Girişteki konuyu unutmadım elbette...Çok ucuza üretilip insanların statü endişesine ilaç olsun diye pahalıya satılan spor ayakkabıların satılmayanlarına ne yapılıyor?Herkes giysin diye üretilmiyor hiçbir şey...O zaman para etmez!Tonlarca satılmayan marka spor ayakkabı gemilere yüklenip çöp olarakatılıyor...

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Nasıl bir üretim ve tüketim sisteminde yaşadığımızı görüp eleştirmeden hayat, gelecek, ahlak üzerine atıp tutmanın faydası var mı?

Popüler medyada hiç değilse bir kişi de bunlardan bahsetsin, istiyorum.

İş sonunda bana kalıyor...

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NOT DEFTERİ

Bugün, sizin için, yarını düşünmenize izin vermeyecek kadar dolu. Benim içinse, bir hiçtir bugün, bir çöldür. (M. DURAS / Parkta)