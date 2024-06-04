Tamam!

"Hafıza irin toplamış bir yaradır" diyen filozof haklıydı...

Bütün tatsızlıkları ve acıları diri tutarak yaşanamaz çünkü...

Fakat kardeşim, dört yıl önce yaşadıklarımızı; çocukların bile ağzını kapattığımız pis bez parçalarını nasıl unuturuz?

Ya da...

65 yaş üstü insanları "insan" olmaktan çıkaran uygulamalar unutulabilir mi?

Neden bu kadar hızla gelip geçiyoruz her şeyin üzerinden?

Sonra bütün unuttuklarımızın bizim üzerimizden silindir gibi geçtiğini görmüyor muyuz?

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Buyurun bakalım... ABD Başkanı 'nın sağlık başdanışmanı ve tabii oradan etkilenerek bütün dünyanın "Pandemi Papa"sı Dr. Fauci ne dedi?Ne diyeceğiz şimdi?Unuttuk gitti mi?

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Önemli olan şu elbette...Nasıl bir büyük sosyal tasarıya dayanarak...Kimlerin ittirmesiyle veya kimlerle işbirliği içinde uydurdu?

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Tabii o zamanlar...Bizim uzmanların haşin yüz ifadeleri takınarak şu söylediklerini de hatırlıyorum: "İki yaş üzeri çocukların da yetişkinler gibi maske kullanması gerekebilir. Özelliklebu uygulama sürdürülmelidir. Çocuklarınızın maskeye alışması için evde maske takma denemeleri yapmalısınız."

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Şimdi düşünün...Bir kere aynı zaman diliminde...Şak diyealdılar bir kere...

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Geçen gün Uluslararası Sağlık Tüzüğü oybirliğiyle kabul edildi.

DSÖ Başkanı Tedros geçen gün genel kurulda zafer naraları eşliğinde, "2025 yılında bir pandemiye karşı global savaş gücünü kazanmış olacağız" dedi.

Şimdi bu kararın "test" edilmesine imkân verecek yeni bir pandeminin patlak vermesini beklemek yanlış olur mu?

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NOT DEFTERİ

İlk olarak, geleceğin bütün isteklerimizi içine tıktığımız bir yer olduğuna inanmayı bırakmalı. Gelecek, şimdiyle aynı cevheri paylaşır. (SIMONE WEIL / Allah Aşkı Üzerine Düşünceler)