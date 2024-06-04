Tamam!
"Hafıza irin toplamış bir yaradır" diyen filozof haklıydı...
Bütün tatsızlıkları ve acıları diri tutarak yaşanamaz çünkü...
Fakat kardeşim, dört yıl önce yaşadıklarımızı; çocukların bile ağzını kapattığımız pis bez parçalarını nasıl unuturuz?
Ya da...
65 yaş üstü insanları "insan" olmaktan çıkaran uygulamalar unutulabilir mi?
Neden bu kadar hızla gelip geçiyoruz her şeyin üzerinden?
Sonra bütün unuttuklarımızın bizim üzerimizden silindir gibi geçtiğini görmüyor muyuz?
***Buyurun bakalım...
***Önemli olan şu elbette...
***Tabii o zamanlar...
***Şimdi düşünün...
***
Geçen gün Uluslararası Sağlık Tüzüğü oybirliğiyle kabul edildi.
DSÖ Başkanı Tedros geçen gün genel kurulda zafer naraları eşliğinde, "2025 yılında bir pandemiye karşı global savaş gücünü kazanmış olacağız" dedi.
Şimdi bu kararın "test" edilmesine imkân verecek yeni bir pandeminin patlak vermesini beklemek yanlış olur mu?
***
NOT DEFTERİ
İlk olarak, geleceğin bütün isteklerimizi içine tıktığımız bir yer olduğuna inanmayı bırakmalı. Gelecek, şimdiyle aynı cevheri paylaşır. (SIMONE WEIL / Allah Aşkı Üzerine Düşünceler)