Dünyayı kurtaralım diyorlar...

Gezegeni torunlarımıza temiz bırakalım diyorlar...

Küresel ısınma diye bir şey çıkardılar, her şeyi ona bağlıyorlar...

Global alarm hali oluşturuyorlar.

İleri sürdükleri tezleri hükümetleri hizaya çeken bir yığın önlem izliyor.

Hükümetlerin boynu kıldan ince...

Uyuyorlar, uymayınca dışlanıyorlar.

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Geleceğimizi düşünüyorlarmış...Gezegenimizi düşünüyorlarmış...Cilalı laflar uçuşuyor havada..."Karbon ayak izlerimiz çocukların geleceğini çalıyor" diye yazıyor bizdeki fonlular da...

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Karbon ayak izi takibi için sekiz takla atan güçler dönüp Gazze'deki çocuklara bakıyorlar mı?

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'Dünyayı kurtaralım' diye diye...Mesela Facebook'un kurucusu sahibi olduğu süper yatlarına yeni süper yatlar ekliyor.Son yatı 118 metre...Yakıtı yutar gibi tüketiyor bu yatlar çevre için olağanüstü zararlı aygıtlar.Ve bu adamlar yönettikleri dijital ağlar üzerindendüşmanlaştırmak peşindeler.Demek ki, işin içinde ciddi bir palavra var.Sadece halklara yöneltilen bir kurgu...

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Her gün ekonomi kanallarında ihracatçılarımızın sızlanmalı atıp tutmalarını izliyorum; "karbon ayak izini sıfıra indirme çalışmalarımızı tamamladık" falan felan...Mecbur! Yoksa bir koli mal bile satamayacak biçimde düzenlediler uluslararası kuralları...Sokak ise biz, ıvır zıvır gündemlerle oyalanıyor.

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Bana Gazze'den bahsedin...

Gazze'de soykırım sürüyorsa...

Yeni Gazze'lerin planları yapılıyorsa...

Bu yalandan yeşillenme, bu "kurtarılmış" dünya ne için, kim için?

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ORTA SINIF



Bir okurum dünkü yazımda anlattığım tatil manzaralarına çarpıcı bir yorum yaptı; paylaşmak istiyorum...

"Kaybettiğini ve gelecekte de kaybedeceğine uyanmaya başlayan orta sınıf giderek saldırganlaşıyor. Doğaya ve tatil mekanlarına karşı gösterilen hoyratlık, dalga dalga topluma yayılan bir duygu durumunun belirtisi..."