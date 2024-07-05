Hiç öylesi böylesi yok!
Yanıbaşımızda bir soykırım var.
Kelimelerle dile gelemeyecek kadar ağır bir zulüm...
Dünyanın gözü önünde bütün acımasızlığıyla sürüyor.
Haritalara bakınca uzakta sanıyorsunuz...
Oysa uzaklığımız 700, bilemedin 800 küsur kilometre sadece...
***Çok kullandığımız bir deyim var ya...
***İşte bunu görmeyelim istiyorlar...
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Yutmayın bu tezgâhı!
Çevrenizde gaza getirilmiş olanları uyarın, uyandırın!
Hırlıya hırsıza ayak uyduranları durdurun!
İnsan olun, insan kalın!
Bir politika yanlışı mı var?
Onu dile getirin, o yanlışa karşı politika yapın ama aklınızı ve yüreğinizi hınç duygusuyla söndürmek isteyenlere izin vermeyin.
Aynaya baktığınızda utanacak zalim çizgileri yüzünüze eklemeyin, son pişmanlıklarınız fayda vermez.
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NOT DEFTERİ
Tepedekiler kendi dünyalarını kuruyorlar. İnsanlığın büyük bölümü için ise bu yeni dünya, "yeni karanlık çağlar" olabilir... Alternatif, küresel gündeme, yani gezegenin nüfusunun barbarca kırılması, devletin egemenliğinin, ailenin, bilimin, eğitimin, sağlık hizmetlerinin yerle bir edilmesi tutumuna direniştir. (ANDREY FURSOV / Geleceğin dünyası üzerine bir söyleşisinden)