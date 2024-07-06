Kimse kusuruma bakmasın!

Kayseri'deki çirkin olaylara karışanların çoğunun sabıkalı tacizci veya hırsız olmasıyla oyalanamam...

Hatta içlerinde kamyonla göçmen kaçakçılığı yapan herifler olması gerçeğine de şaşıramam...

Böyle olaylarda her zaman başı lümpenler, ipsiz sapsızlar ve kışkırtılmış gençler çeker zaten...

Geçen yüzyılın tarihi bu türden olaylarla dolu...

Onları kim kullandı; kim kullanıyor?

Bahsedecekseniz, bana bundan bahsedin...

Geleceğin muhtemel "Kahverengi Gömlekliler" organizasyonunun çerçöpünü anlatmayın...

Onları organize eden "Stabschef" Ernst Röhm kim?

Röhm'ü piyasaya süren ilişkiler ve siyasi proje ne, bunları anlatın...

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Hatırlatmam gerekiyor, sanırım...Geçen yüzyıldaHavalı bir ad da verilmişti: Sturmabteilung; yani "Fırtına Birliği."En göze çarpan liderleri Ernst Röhm'dü...O kadar havaya girmişti ki...Hitler iktidara geldikten kısa süre sonra Röhm ve arkadaşlarından rahatsız oldu.Hep böyledir bu işler!Ortadan kaldırılmaları için karar vermek de zor olmadı; çünkü Kahverengi Gömlekliler serseriydiler, ahlaksızdılar ve kanun dinlemiyorlardı.Meraklısı sonun nasıl geldiğini Google'dan öğrenir.ni beyazperdeye aktaran filmler de var.

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Global medyanınüzerine odaklanan yayınları giderekna dönüşmeye başladı...Sosyal medya da bu haberlere bayılıp çoğaltıyor.Şimdi de evlerin havasını kirleten şeylere taktılar...Birinci sırada evin havasını temizlesin diye satılan aygıtlar var. "Purifier" denilen bu aygıtlar havaya aktardıkları kimyasallar yoluyla sağlığımızı tehlikeye atıyorlarmış.İkinci sıra duvar boyaları ve mobilya cilaları...Hepsi ev havasını zehirleyici kimyasallar taşıyormuş.Uzmanlardiyor.Zaten artık çok masraflılar; ben unutmaya varım!

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Yalnız şundan da eminim:

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Eskiden insanınsinden konuşurduk.Şimdi ne zaman iki çift laf etmeye otursak...den konuşuyoruz.Bir tür paranoya çizgisi bu; deliriyoruz.