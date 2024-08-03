Temel iktisat bilgisi...
"Paylaşılacak pasta iştahı kabaranlara göre daima çok küçük kalır." (Keynes)
***Günümüz insanının dramatik ıstırabı...
***Bazı şapşallar, Olimpiyat açılışını eleştirenlere "Fransa bu, beğenirsen!" dediler sosyal medyada...
***Birleşik Krallık atletleri Helen Glover ve Tom Daley, açılıştaki Seine Nehri geçişinde Titanik filminin meşhur sahnesini canlandırdılar.
***Olimpiyata ilişkin söylenecek en temel cümle ise şu: Katil İsrail'e kucak açan Paris 2024, başladığı anda bitmiştir. Gerisi hikâye!
***Sosyal medya dünyayı ikiye ayırıyor:
***Dijital devrim mesafeyi kaldırdı.
***Mesafe yok artık...
***Artık güzel manzaralar karşısında Albert Camus'yu hatırlıyorum: "İnsan bu manzaranın içinde sürgündür."
***Bir ilkokul öğretmeniyle çay içip sohbet ediyorduk; bir ara başını sallayarak şöyle mırıldandı: "Hiç böyle olmamıştı, bütün veliler çocuklarının değeri bilinmemiş Einstein'lar olduğundan eminler. Oysa çocukların çok ciddi odaklanma problemleri var ve iki rakam görünce sınıftan sıkıntı içinde kaçmaya çalışan çocuk sayısı artıyor."