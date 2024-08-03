Temel iktisat bilgisi...

"Paylaşılacak pasta iştahı kabaranlara göre daima çok küçük kalır." (Keynes)

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Günümüz insanının dramatik ıstırabı...Anksiyete = Acaba likitte mi kalsam?Bolca nakit bulundurmalı mı?Korku ve paranoya = Faiz oranları iyi mi? Kredi alsam, yanar mıyım?

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Bazı şapşallar, Olimpiyat açılışını eleştirenleredediler sosyal medyada...Hepsi mikro Macron havasına girmiş; gülünç bir hâl.Ha! Fransa bundan sonra böyle mi olacak, diye sorarsanız...Proje bu!Olup olmayacağını yaşayarak göreceğiz.

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Birleşik Krallık atletleri Helen Glover ve Tom Daley, açılıştaki Seine Nehri geçişindecanlandırdılar.İçlerine doğmuş...

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Olimpiyata ilişkin söylenecek en temel cümle ise şu:Popüler kültür ve başarılar bu gerçeğin üzerini kapatamaz.

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Sosyal medya dünyayı ikiye ayırıyor:Sadece bir duygu durumundan bahsetmiyorum; bir "iktisat" alanı aynı zamanda...Bir Youtube rakamı vereyim:Hayranların yüzde 80'i hayranı oldukları kişiyi haftada en az bir kere görüntülemek istiyor.Her hayran olunan kişi aynı zamanda bir "dükkân" olmaya doğru ilerliyor.

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Dijital devrim mesafeyi kaldırdı.Sürtünme...

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Artık güzel manzaralar karşısında Albert Camus'yu hatırlıyorum:

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Bir ilkokul öğretmeniyle çay içip sohbet ediyorduk; bir ara başını sallayarak şöyle mırıldandı: "Hiç böyle olmamıştı,Oysa çocukların çok ciddi odaklanma problemleri var ve iki rakam görünce sınıftan sıkıntı içinde kaçmaya çalışan çocuk sayısı artıyor."