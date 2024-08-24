İç dünyam aşağı, iç dünyam yukarı...

Özellikle sosyal medyada görüyorum...

Yere göğe koyamıyorlar "iç dünya"larını...

Bakıyorum...

Gördüğüm şey, hesapsız arzular ve bitmez tükenmez kuruntular yumağı...

Şule Gürbüz gibi söyleyeyim; bir nevi "iç iltihaplar".

Bu mudur yani?

Övülecek nesi var?

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İçinde süslenmiş püslenmiş birvarsa...Dışarı çık!

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Günümüz insanınınçöpe çevirerek veya dışarıya karşı zalim bir kayıtsızlık üretereköğretileriyle karşılaşıyorsan...Hiç durma orada!Bu öğretilerde öğrenecek bir şey yok!

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Büyük ölçüde "şehir efsane"sidir; yakıştırmadır...Buyurun, size bir örnek...İspanyolların üç dünya şampiyonluğu bulunan kung-fu dövüşçüsü vebir kadına işkence etmekten tutuklanınca, spor salonu araştırıldı ve bir kadın cesedi çıktı...Sonra Aguilar hakkında polise yapılan şikâyetlerin ardı arkası kesilmedi.47 yaşındaki Aguilar'ın yetenekleri yakın zamana kadar Çin 'in Şaolin Manastırı internet sayfasında sergileniyordu; geçen gün baktım, kaldırmışlar.

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onlar üzerine konuşmaya başlamaktır.Allah'tan ki, ölüp ölüp dirilirler!

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Bu tarih ve bubitti artık!Alman polislerinin Filistin yanlısı göstericilere uyguladıkları şiddete ve Ukrayna 'nın Avrupa ile cilveleşerek ürettiği çürümeye bakın, ne kastettiğimi anlayacaksınız.Huysuzluk ve huzursuzluk bütün Avrupa'yı sardığında, biliyoruz ki, yangın çıkar.

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Herkes en baştan biryapmalı...Dikkat, mecaz yapmıyorum.Neden?Çünküapaçık bir gerçek...Yani hayaller, projeler, beklentiler üzerine kurulu gelecek fikri yerine bildiğinizhesabına ihtiyaç var.Hadi başlayalım!..

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Sevimli bir genç kız...Bütün akranları gibi kıpır kıpır...Gözlerinden zekâ fışkırıyor...Dudağının kenarında iki piercing halkası var.Elinde Halide Edip Adıvar'ınromanı...Gerçekten!