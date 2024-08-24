İç dünyam aşağı, iç dünyam yukarı...
Özellikle sosyal medyada görüyorum...
Yere göğe koyamıyorlar "iç dünya"larını...
Bakıyorum...
Gördüğüm şey, hesapsız arzular ve bitmez tükenmez kuruntular yumağı...
Şule Gürbüz gibi söyleyeyim; bir nevi "iç iltihaplar".
Bu mudur yani?
Övülecek nesi var?
***
İçinde süslenmiş püslenmiş bir boşluk
varsa...
Dışarı çık!
***
Günümüz insanının dışarısını
çöpe çevirerek veya dışarıya karşı zalim bir kayıtsızlık üreterek "içini arındırma"
öğretileriyle karşılaşıyorsan...
Hiç durma orada!
Bu öğretilerde öğrenecek bir şey yok!
***
Uzakdoğu dövüş sanatlarının dövüşçüyü ruhen olgunlaştırıp şiddetten uzaklaştırdığına inanılır ya...
Büyük ölçüde "şehir efsane"sidir; yakıştırmadır...
Gelenek, çoğu zaman "gelemeyen" bir yapıdır; malum.
Buyurun, size bir örnek...
İspanyolların üç dünya şampiyonluğu bulunan kung-fu dövüşçüsü ve "Şaolin rahibi" Juan Carlos Aguilar
bir kadına işkence etmekten tutuklanınca, spor salonu araştırıldı ve bir kadın cesedi çıktı...
Sonra Aguilar hakkında polise yapılan şikâyetlerin ardı arkası kesilmedi.
47 yaşındaki Aguilar'ın yetenekleri yakın zamana kadar Çin
'in Şaolin Manastırı
internet sayfasında sergileniyordu; geçen gün baktım, kaldırmışlar.
***
Hisleri öldürmenin kesin yolu
onlar üzerine konuşmaya başlamaktır.
Allah'tan ki, ölüp ölüp dirilirler!
***
Mutlu Batı...
Olgun Avrupa...
Bu tarih ve bu "efsane"
bitti artık!
Alman polislerinin Filistin yanlısı göstericilere uyguladıkları şiddete ve Ukrayna
'nın Avrupa
ile cilveleşerek ürettiği çürümeye bakın, ne kastettiğimi anlayacaksınız.
Huysuzluk ve huzursuzluk bütün Avrupa'yı sardığında, biliyoruz ki, yangın çıkar.
***
Herkes en baştan bir "muhasebe"
yapmalı...
Dikkat, mecaz yapmıyorum.
Neden?
Çünkü orta sınıfın çözülüşü
apaçık bir gerçek...
Yani hayaller, projeler, beklentiler üzerine kurulu gelecek fikri yerine bildiğiniz "gelirgider"
hesabına ihtiyaç var.
Hadi başlayalım!..
***
Sevimli bir genç kız...
Bütün akranları gibi kıpır kıpır...
Gözlerinden zekâ fışkırıyor...
Dudağının kenarında iki piercing halkası var.
Elinde Halide Edip Adıvar'ın "Kalp Ağrısı"
romanı...
Edebiyat güzel şey...
Gerçekten!