Aralarında tanıdıklarım da var...

Hala bayramlarda seyranlarda haberleştiklerim var...

Ne yalan söyleyeyim...

İçim bulanarak izliyorum hepsini...

Bir kız çocuğunun cesedi üzerinde tepiniyorlar.

Pervasız ve yüzsüz bir ısrarla yaptıklarının siyaset olduğunu sanıyorlar...

İnsanların inanç dünyasına, devlete, uzak oldukları kültürel ve sosyal çevrelere kinlerini kusuyorlar...

Narin var mı kalplerinin bir yerinde?

Hayatlarını biliyorum; yaşarken Narin'leri hiç umursamayanlar şimdi umursuyor olabilirler mi?

***

Geçen gün gördüm, sosyal medyaya "" diye yazmış bizim sektörden biri...Çünkü "karanlık zihniyet" dendiği anda aralarında işaretleşme başlıyor; kodlar çözülüyor, alkışlar yükseliyor.Tanıyorum bunu yazanı...Yurtdışında geçiyor ömrünün yarısı...Global pedofili ağının patronu Epstein hakkında iki çift laf etmedi bugüne kadar...Davada tutarlılık ve evrensellik diye bir şey biliyor mu bu tipler?Ne gezer!

***

Bir muhalif (!) gazeteci mesela...; çıktığı her programdabunu anlatıyor...Narin'in çantasında elifba'sıyla öldürüldüğüne üzülmüyor da, Kuran kursunu eli, ayağı olan bir katil gibi tarif ediyor hiç sıkılmadan...Bir başkası..." diyor, bir daha susmuyor; hani neredeyse kastettiği coğrafyanın nükleerle yok edilmesini isteyecek...Farkında değiliz...Biz böyle tartışıp dururken Narin'in yaşadıkları görüş alanımızdan uzaklaşıyor...

***

Ne yalan söyleyeyim...

Üzülmemize bile izin vermeyen...

Öfkemizi bile bulandıran bu manzaradan tiksindim...

İşin fenası şu...

Bu kadar zirvede bir samimiyetsizlik ortasında toplumun giderek derinlerine nüfuz etmeye başlayan yeni tip gaddarlığa odaklanmaya sıra gelebilir mi?

Oysa önümüzdeki en önemli ödev bu...

Gecikiyoruz...

***



NOT DEFTERİ

Ruhunu bir kere satmaya görsün o kişi artık hayatı boyunca iblislerin boyunduruğu altında yaşayacaktı. (JERZY KOSINSKI / Boyalı Kuş)