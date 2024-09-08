"Gençliğinde birkaç dost edinebilmiş, olgunluk çağı boyunca yalnızlığı tercih etmiştir; insanlık için hissettiği sevgi ve yakınlıktan bir pay ayırıp hayatına aktarmak istememiş gibidir."

Zweig böyle der Dostoyevski için...

Biraz abartılıdır söyledikleri ama genel hatlarıyla doğrudur.

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Madem geçmiş Pazar yazılarımda Tolstoy'la Dostoyevski'yi yan yana ve bazen kıyaslayarak anlattım...O halde,'un aşırı hareketli sosyal yönünü ve yine Zweig'ın deyişiyle "olmasını da buraya not etmeliyim.Ne ilginçtir...Siyasi mahkumiyet döneminde dahiçarpıcı bir berraklıkla insanları ve sosyal olayları kavrar.Oysa çok canlı bir hayata sahip Tolstoy yazdığı büyük eserlerle bağlantısını çabuk kesmiş ve geri kalan ömründesına dair soruların peşinden ilerlemiştir.

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Dostoyevski henüz on yaşındayken babası Moskova'dan 150 km uzakta küçük bir çiftlik almıştı.Anne ve çocuklar yazları orada geçirdiler. Baba, hastanesini ancak bir iki hafta bırakıp çiftliğe geliyordu. Çocuklar orada ata biniyor, köylülerle sohbet ediyorlar, eğleniyorlardı.Her şeyden önce zorba, küfürbaz ve aşırı disiplinli babalarından uzaktaydılar.Lakin şimdi düşünelim bakalım...Ne kalmıştır geriye o günlerden?Hakkında muazzam bir biyografi yazan Edward Hallett Carr "der, haklıdır.Ancak 40 yıl sonra köylülüğe fikir yazılarında döner; Rus köylüsünü şiirsel bir hale içine sokar...Anlayacağınız...Çocukluk hayatımızla daha sonraki zihin dünyamız arasındaki bağ ucuz psikanalitik "numaralar"ın kavrayamayacağı kadar karmaşıktır.Ve yazarımızhem de çok derinlere...

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Bilinen şeydir...Eserlerinde kahramanlarının ağzından konuşur Dostoyevski..." romanının kahramanının şu sözlerini yabana atabilir miyiz?Bak şimdi!Yine yerim kalmadı...Belki gelecek Pazar devam ederiz...