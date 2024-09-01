Çöl, su ve birkaç ağaç bir araya gelirse...

Ve tam da orada gün doğuyorsa...

Bilen bilir, renkler bir anda buharlaşır gibi olurlar, hemen ardından tekrar ortaya çıkarlar...

Sanki dört mevsim yarım saate sığar.

Nasıl?

Çekip Instagram'a atacağınız bir fotoğraf bunu aktarabilir mi? İmkânsız...

Fotoğraflar çok donuk, çok "an"lık kalıyorlar.

Bazen kendi kendimize, içimizden mırıldanarak da olsa, mutlaka dile getirmek gerekir.

Refik Halid Karay işte bu konuda ustadır.

Sürgün romanında şöyle anlatır o yarım saat içinde renklerin girdiği hâlleri:

"Ateşten henüz çekilmiş bir reçel gibi kabardıklarını, köpüklendiklerini, tanelerinin yuvarlandığını görürsünüz; sonra o köpükler ve kaynama kesilir; önünüzde ne tam ışığa, ne de tam boyaya benzeyen duru, şeffaf, havadan hafif renkli bir eser kalır."

***

Geçen pazar Refik Halid'inromanından söz ederken, aklıma takıldı...Sonra kitaplığımdaki bütün kitaplarını çıkardım,baktım.Çoğunlukla tasvirlerinin altını çizmişim.Çünkü her tasvirinde bütünyı mecazlarla baştan kurup okuru içine sokuyor; yetmiyor, üzerinde durdurup düşündürüyor.Mesela şahane romanı'nda denizin çölle yan yana gelişinine güzel anlatır: "Çölle denizdevar. Çöl denizeküsmüş, başını almış, buralara gelmiş,somurtmuş yatıyor. Seraplarbelki de ara sıra zihninden geçenhatıraların akisleridir."

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Refik Halid'intanımlamasınada hayranım.1947'de yayımlanan Anahtar'da Perihan'ı nasıl anlatıyor, biliyor musunuz?Peki...Bir sabah vakti,nasıldır?Onu da en iyi yazarımız bilir ve Yeraltında Dünya Var'da şöyle kelimelere döker:"Sanki bu sabah benim kalbimin yerinde o balon duruyor, pörsüklüğünü görüyorum,alıyorum. Çocukluğumdaki balonu sünepeleşmiş bulduğum zaman; orta parmağıma takar, çeker, sonra yırtar, parçalar, atardım. Göğsümün içindekine aynı şeyi yapamadığıma kızıyorum."Bilmem kaçıncı kez okurken, içimden of dedim,