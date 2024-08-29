Yüzyılın ikinci çeyreğini ne belirleyecek?

Devletler arasındaki hegemonya savaşları mı?

Yoksa küresel oligarşinin iç çatışmaları mı?

Yaşayıp göreceğiz...

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20 Ağustos sabaha karşı 4 sularında Sicilya'nın şirin mi şirin balıkçı köyü Porticello'da fırtına patladı...Sonra bulanık görüntü kayıtlarına bakılırsa su hortumuna benzer bir şey gerçekleşti ve, nasıl olduysa, alabora oldu.Kazada kurtulamayanlar arasında, Morgan Stanley Yönetim Kurulu Başkanı Jonathan Bloomer ve Lynch'i ABD'de on yıl süren davadan beraat ettiren Clifford Chance şirketinin ünlü avukatı Chris Corvello da vardı...

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Şimdi şuna dikkat!Lynch'in bir satış sırasında kendilerinidolandırdığını öne sürüp dava açmıştı.Olağanüstü zekâsıyla dikkat çeken 59 yaşındaki milyarder Lynch ve arkadaşları işte o gece yatta bu davanın kapanışını kutlamışlardı...Ama ilginç bir nokta daha vardı...Davada yargılanan ve bütün işlerde'e birkaç gün önce sabah koşusunda araba çarpmıştı.

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Olayın perde arkası detaylarını Ergün (Diler) günlerdir yazıyor, meraklısı okumalı...İki nokta dikkat çekici...Yatın Avustralyalı tasarımcısı ısrarladiyor.Çevredeki teknelerde bir şey yok, konuklarınolanları ölmüş,Araştırmalara katılan İngiliz dedektifler şaşkın...Şimdilik suçlu belli: Teknenin 72 metrelik seren direği...

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Soru şu...

Sicilya'nın küçük bir balıkçı kasabasında yaşananlar ile mesela Ukrayna, Ortadoğu ve Uzakdoğu'da yaşananlar arasında bir bağ var mı?

Birleşik Krallık ve ABD sahne arkasında dövüşüyorlar mı?

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NOT DEFTERİ

Öyle bir devir ki... Bizzat zarar gören taraf oluncaya kadar insanların gerçekte ne kadar bencilleştiğini fark etmiyoruz... (J. G. BALLARD / Beton Ada)