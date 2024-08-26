Dünya yanmıyormuş gibi... Gazze'de soykırım yaşanmıyormuş gibi...

Kursk'ta Nazi eğilimli Ukrayna özel kuvvetlerinin çok yaşlı sivil Ruslara nişan alıp öldürdüğü videolar pek hümanist (!) Avrupa başkentlerinde alkışlanmıyormuş gibi... Bugün size bambaşka şeylerden bahsedecektim...

Ağustos sonu rüzgarlarından, balkonumdaki sardunyaların yanıbaşında boy veren semizotu yapraklarından; Kanlıca'da öğlen sıcağında oturup çay içmenin hararet alan keyfinden falan...

Sırf kalbimizin üzerindeki ağırlığı belki yarım saatliğine kaldırır diye...

Ama olmaz, olamaz.

Olmuyor.

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Şimdi eğri oturup doğru konuşalım...Telegram uygulaması üzerinden takip ettiğim Gazze kanallarından anı anına gelen görüntüler olmasa ne yapardım?Bizim tv kanallarının izleyicileri gibibilemezdim...Lakin bakın geçen gece ne oldu?Telegram kurucusuKonu bizde anlatıldığı gibi ""tan ibaret değil..Hakkındaki suçlamalar upuzun ve global.Fransa'yı başka ülkeler izleyecek...ÇünküGazze ve Batı Şeria'daki Filistin hesaplarının yazdıklarından haberdar olmamızı istemiyorlar.

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Şimdi bu satırları yazarken tv açık...Amerikan logolu fakat yerli malum kanaldakonuşuluyor.Yıllardır her tv'ye çıkışında "ben Amerika'da okurken" demelerinden bize baygınlık gelen ruhen çocuk kalmış birkaç profesör var ya...Onlardan biri saldırıyı şöyle yorumluyor:Hadi canım!Şaka yapar gibi...Üstelik ABD üç uçak gemisiyle oracıktayken...Neyse ki konu Red Kit'e geliyor, gülüşmeler başlıyor; nedense hep öyle oluyor bu kanalda...

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Tv'yi kapattım...

Gaza Now kanalından son gelen haberlere baktım...

Birazdan yürüyüşe çıkacağım...

"Affet bizi Gazze, sahip çıkamadık sana" yazan duvarın kıyısından çarşıya doğru...

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NOT DEFTERİ

Bir medeniyetin ilk çürümeye başlayan yeri kafası değil, kalbidir. (AIMEE CESAIRE / Sömürgecilik Üzerine Söylev)