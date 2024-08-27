Upuzun bir listeleri var...

Bisküviye dikkat, dondurmaya dikkat, renkli içeceklere dikkat, hazır kahveye dikkat, hamburgere dikkat!

Hazır yoğurt, sakın!

Patates kızartması mı, sakın!

Parlak renkli gıdalardan uzak dur!

Bebek maması mı? Sakın!

Ortalık bu uyarılarla doldu, biliyorsunuz...

Bu iddiaları sıralamak Youtube'da izlenme rekorları kırmaya yetiyor...

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Cüzdanınız organiğini veya güvenilir olanı almaya yetmiyorsa...Çökkünlük duygusu gelip içinize yerleşiyor.Madalyonun öteki yüzü de gülünç...haline geldi; pek dikkat ediyorlar,eşe dosta tavsiyelerini de eksik etmiyorlar...Oysa bu hanımların eşleri üretip pazarlıyor bu gıdaları...Onlardan bahseden yok tabii...

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Var...Hem de nasıl var!Ne yazık ki...Bunları izleyip öğrendikçe...Sosyal ve siyasal bir fikir geliştirmiyoruz.Tam tersine...Çaresizlik duygusu yükseliyor.Sormak zorundayım...Cevap net: Korku ve güvensizlik ortamının büyümesine...

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Moda bu...Garip iddialar sosyal medyanın gözdesi olup çıktı."Korkmuyor, kaçmıyor, dikkat etmiyorsan sersemsin sen" diyen tipler çoğaldı.Bir kafeye gittin mesela ve biraz önce kalmış birinin sandalyesine mi oturuyorsun?Eyvah!O kişinin "sana da geçecek demektir.Yıkanırken dikkat et, temizleniyorum derken, kirlenirsin...Şu eşyaları mutlaka evinden çıkart, yoksa kanser olursun...Bazı kelimeler var, sakın kullanma!

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Korkunun ecele faydası yok, demeyeceğim.

Hayır!

Ama sürekli arttırılan korku atmosferi kimin işine yarar, bir düşünün bakalım... Korkmak, bir şimşek çakımıysa, uyandırır.

Lakin uzun tutulmuş korkular önce sindirir, sonra vurdum duymaz kılıp köleleştirir.

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NOT DEFTERİ

Batı'nın iki yüzlülüğünü meydana çıkarmak... Daha ne kadar meydana çıkartılabilir ki? Yeryüzündeki hangi makul insan bu konuda yanılgı besliyordur? (ARUNDHATI ROY / Sonsuz Adaletin Muhasebesi)