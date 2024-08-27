Upuzun bir listeleri var...
Bisküviye dikkat, dondurmaya dikkat, renkli içeceklere dikkat, hazır kahveye dikkat, hamburgere dikkat!
Hazır yoğurt, sakın!
Patates kızartması mı, sakın!
Parlak renkli gıdalardan uzak dur!
Bebek maması mı? Sakın!
Ortalık bu uyarılarla doldu, biliyorsunuz...
Bu iddiaları sıralamak Youtube'da izlenme rekorları kırmaya yetiyor...
***
Öyle ki, markete girmeye korkuyorsunuz...
Cüzdanınız organiğini veya güvenilir olanı almaya yetmiyorsa...
Çökkünlük duygusu gelip içinize yerleşiyor.
Madalyonun öteki yüzü de gülünç...
"Zararlı gıda" listeleri yüksek burjuvaziden hanımların takıntılı eğlencesi
haline geldi; pek dikkat ediyorlar,
eşe dosta tavsiyelerini de eksik etmiyorlar...
Oysa bu hanımların eşleri üretip pazarlıyor bu gıdaları...
Onlardan bahseden yok tabii...
***
Peki, bu iddiaların doğru yanları yok mu?
Var...
Hem de nasıl var!
Ama öyle bir panik havasıyla dile getiriliyor ki, dinleyenin zihni duruyor; geriye sadece korku kalıyor...
Ne yazık ki...
Bunları izleyip öğrendikçe...
Sosyal ve siyasal bir fikir geliştirmiyoruz.
Tam tersine...
Çaresizlik duygusu yükseliyor.
Sormak zorundayım...
İçinde siyasal şuur olmayan bir bilgilenme neye yol açar?
Cevap net: Korku ve güvensizlik ortamının büyümesine...
***
Bakın, sonunda ne oldu?
İpin ucu kaçtı...
Artık her şey tehlikeli, her şey zararlı...
Moda bu...
Garip iddialar sosyal medyanın gözdesi olup çıktı.
"Korkmuyor, kaçmıyor, dikkat etmiyorsan sersemsin sen" diyen tipler çoğaldı.
Bir kafeye gittin mesela ve biraz önce kalmış birinin sandalyesine mi oturuyorsun?
Eyvah!
O kişinin "aurasındaki kirlilik ve lekeler"
sana da geçecek demektir.
Yıkanırken dikkat et, temizleniyorum derken, kirlenirsin...
Şu eşyaları mutlaka evinden çıkart, yoksa kanser olursun...
Bazı kelimeler var, sakın kullanma!
***
Korkunun ecele faydası yok, demeyeceğim.
Hayır!
Ama sürekli arttırılan korku atmosferi kimin işine yarar, bir düşünün bakalım... Korkmak, bir şimşek çakımıysa, uyandırır.
Lakin uzun tutulmuş korkular önce sindirir, sonra vurdum duymaz kılıp köleleştirir.
***
NOT DEFTERİ
Batı'nın iki yüzlülüğünü meydana çıkarmak... Daha ne kadar meydana çıkartılabilir ki? Yeryüzündeki hangi makul insan bu konuda yanılgı besliyordur? (ARUNDHATI ROY / Sonsuz Adaletin Muhasebesi)