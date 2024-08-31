Sonbaharda yeni bir salgın patlak verir mi, diye konuşuyoruz ya...

Mart 2020 haberlerine dönüp yeniden baktım.

Angela Merkel'in paniği çok dikkat çekici...

Merkel partisinin meclis grubunda kürsüye çıkıp umutsuz bir yüz ifadesiyle "Nüfusumuzun yüzde 70'i bu virüse yakalanacak, milyonlarca Alman ölebilir" diyor.

Berlin ve Frankfurt'ta kapalı otoparklar (hiçbir zaman kullanılmayan) seyyar hastaneler haline getiriliyor.

2024 itibarıyla Almanya'da Kovid- 19'dan toplam ölüm sayısı ne biliyor musunuz?

128 bin 27 kişi...

Sanki bütün süreç aşılara bir hazırlık ve teyit mekanizması olarak işlemiş.

Bir ay içinde, biz dâhil bütün ülkeleri saran korku rüzgârını ve arkasındaki dinamikleri doğru düzgün konuşup mercek altına almadık.

Oysa 2020-22 arasında yaşadıklarımızı anlamanın esas anahtarı orası...

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11 Eylül eşikti...Uyanmalıydık...Los Angeles Times'ta çıkan şu yorum sarsıcıydı: "Bundan sonra bizi bekleyen asıl büyük olay, teknolojik ya da tıbbi bir buluş değil, ancak korku olabilir."2000'lere Hollywood 'un ve dizi sektörünün felaket filmleriyle girmiştik.Yağmur gibi yağıyordu bu senaryolar.

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Youtube 'un çok izlenen videolarına bakın, anlayacaksınız...Yetişkin aklımız çözülüp kayboluyor, geriye çaresiz fakat meraklıkalıyor.

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gerçekten önemli...Ama bütün bunları yeniüreterekkonuşmanın sonucu ortada: İçimizdekienerji soldu...Kapitalizmle hesaplaşmadan, akılcı bir çizgidegeliştirmeden bu işin içinden çıkamayız.

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