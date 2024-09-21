Gün gelir; sözler sadece gürültü çıkarır, bilgiçlikler hiçbir şeyi açıklayamaz hâle gelir...

Gün gelir; iletişim sarhoşluk olup çıkar, ticaret denilen faaliyet korku ve kibir alışverişine dönüşür...

O zaman tek soru kalır geriye...

Zulmü görüyor musun; mazlumun yanında duruyor musun?

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Tartışacak bir şey yok!pankartı asan işletmelereceza kesen. Nokta!

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Hani bir hoşluğu yakalayan hemen kendi kendine "Aman tadımız bozulmasın, keyfimiz kaçmasın" diye söylenmeye başlıyor; medya öğütçüleri ve magazin figürleri sık sık bunun altını çiziyordu...Bir işten memnuniyeti anlatmak için "çok keyifli" deniyordu hani...Son zamanlarda pek duymuyorum bu türden sözleri...Keyifleri mi kaçtı? Sanmam.Hiç yoktan iyidir, anlamlıdır.

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Her şeyin keyfini bilip yaşamayı amaçlayan amaunutan orta sınıf için çanlar çalıyor...

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Hatırlayın!Daha düne kadar o güzelimni bir tür yağma hırsı gibi lanse ettiler.oradan oraya koşuşturuldu. Şimdi bu dönemin sonuna geliyoruz gibi...İçlerindensosyal kesimler için yeniaşama ciddi zorluklar taşıyor.

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Anlayın artık!Hayat hızla kaçıp uzaklaşıyorGlobal bir süreç bu, kaçışı yok!

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Önemli not: Günümüzde siyaset nedenna izin vermiyor? Aynı siyasi çizgiyi izleyenler bile neden ortak bir iyilik çizgisi oluşturmakta zorlanıyor?Çünkü siyaset yapılmıyor;ve" kategorilerinin pekişmesigerçek anlamda siyaset değildir.

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80 yaşında...Dünyanın hâline bakıyorum..Aklımda Özel'in şu dizeleri: