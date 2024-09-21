Gün gelir; sözler sadece gürültü çıkarır, bilgiçlikler hiçbir şeyi açıklayamaz hâle gelir...
Gün gelir; iletişim sarhoşluk olup çıkar, ticaret denilen faaliyet korku ve kibir alışverişine dönüşür...
O zaman tek soru kalır geriye...
Zulmü görüyor musun; mazlumun yanında duruyor musun?
***Tartışacak bir şey yok! "Bu işletmede BOYKOT ürünleri kullanılmamaktadır" pankartı asan işletmelere ceza kesen siyonisttir. Nokta!
***Çok malumat asla bir konuda daha çok aydınlanmak anlamına gelmez. Bakınız, medyada Tavşantepe Köyü, Narin olayı programları...
***Hani bir hoşluğu yakalayan hemen kendi kendine "Aman tadımız bozulmasın, keyfimiz kaçmasın" diye söylenmeye başlıyor; medya öğütçüleri ve magazin figürleri sık sık bunun altını çiziyordu...
***Her şeyin keyfini bilip yaşamayı amaçlayan ama "DEĞER BİLMEYİ" unutan orta sınıf için çanlar çalıyor...
***Hatırlayın!
***Anlayın artık!
***Önemli not: Günümüzde siyaset neden ortak bir toplum inşasına izin vermiyor? Aynı siyasi çizgiyi izleyenler bile neden ortak bir iyilik çizgisi oluşturmakta zorlanıyor?
***İsmet Özel 80 yaşında...