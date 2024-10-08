Nasıl bir dünyada yaşıyoruz?
Ezberlediniz belki; ara ara bu soruyu zihninizde evirip çevirmenizi istiyorum...
Mesela...
Netanyahu gibi birinin hiç utanılıp sıkılınmadan 2021 Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildiği bir dünyada yaşıyoruz.
Düşünün...
Arap ülkeleriyle barış girişimlerine ön ayak olduğu için BAE Veliaht Prensi Al Nahyan ile birlikte aday gösterilmişti Netanyahu...
Yarın, öbür gün Ortadoğu'yu düz ederse, birileri bunu "barış" sayabilir ve birkaç yıl sonra yine aday gösterilebilir, şaşırmayın!
***2024 Nobel Barış Ödülü de bugün yarın açıklanacak...
***Obama'nın ödüllendirilmesini hatırlıyor musunuz?
***Son yıllarda iyice soldu sarardı bu ödülün havası...
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Tam bu satırları yazarken rakamları gördüm...
ABD Dış İşleri Bakanı, "Bir Yahudi olarak burada bulunuyorum" Blinken, İsrail'e "ateşkes" önerisiyle dokuz kez gitmiş...
Geçen gün de İsrail'in yıkmaya başladığı Lübnan'a 157 milyon dolarlık insani yardım sağlayacaklarını açıklamış...
İster misiniz, rezilliğe doyamayanlar Barış Ödülü'nü ona versinler!
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NOT DEFTERİ
Yeryüzünde gizemli olmayan hiçbir şey yok, ama gizem bazı şeylerde öbürlerinde olduğundan daha belirgin: Denizde, yaşlıların gözlerinde, sarı renkte ve müzikte... (J. L. BORGES / Atlas)