Veliler Whatsapp grubuna düşen mesaj...

Bir çanta fotoğrafı ve fiyat bilgisi...

Ardından şunlar yazılmış...

"Selam arkadaşlar, malum bir sonraki ay Öğretmenler Günü.

Şu an bu çanta indirimli fiyatta...

Öğretmenimiz bu tür çantaları çok seviyor.

Günü geldiğinde bir de çiçek alırız.

Ne düşünüyorsunuz?"

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Eşin dostun aynı konuda bana gönderdikleri başka mesajlara bakıyorum...Daha bu aydan başlanmış..."Arkadaşlar, biz düşündük ki, öğretmenimize güzel biralmak hoş olur. Karar verirseniz,kimler katılmak ister?"

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Soruyorum çocuklarını devlet okullarında okutan ahbaplarıma..."Masraflar zaten özel okul seviyesinde, üstüne bir de bu hediyeler çıkıyor... Zaten geçen yıl bizimkinin öğretmeninealdık sınıf anneleri olarak..."Neee, diye bağırmışım."Sene sonunda da hediye var; yanında pastası, çiçeğiyle...diyor bir veli: "Zatenüstüne bunlar..."

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Gerçek şu...Her berbat sistem,diyenbelli bir kesimin üzerinde tepiniyor...Veliler, çocuklarının ortalık yerde rencide olmasını istemiyor elbette, esas sıkıntı orada...veyadiyecek çocukların kalplerinde nasılfırtınalar kopacak, bunu düşünen kaç kişivar?Sınıf anneliği uygulaması kaldırıldı da ne oldu; yerini başka organizasyonlar aldı.insanlar da bozuluyor...Sonra yetkililer diyorlar ki:Güzel ama oraya bakacak hâl kalıyormu?

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Daha yazacak çok şey var...

Tuvaletleri temizlenemediği için idrar kokusundan sınıfta ders yapamayan okullar ve öğrencilerden bahsedeyim mi?

Toparlanalım arkadaşlar, deyip duruyorum, duyuyor musunuz?

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NOT DEFTERİ

İstediğimiz şey sonsuza kadar yaşamak değil; sadece nesnelerin ve eylemlerin birdenbire anlamını kaybettiğini görmek istemiyoruz. (SAINT-EXUPERY / Gece Uçuşu)