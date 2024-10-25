Bir dakika, bir dakika!
Çok sert ve hızlı bir gündeme kapıldık, doğru!
Lakin "Yenidoğan çetesi" olayını hukuki sürece teslim edip toplumsal hafızanın boşluklarında kaybolmasına izin veremeyiz.
Üzerinde uzun uzadıya durmak zorundayız.
Neden?
Çünkü bu dehşet verici skandal, özel sağlık sektörünün defolarını ve toplumu saran lümpenleşmeyi yüzümüze çarpmakla kalmıyor; aynı zamanda bu çağda "insan olmak, insan kalmak" üzerine birçok soruyu da getirip önümüze koyuyor...
***İhmal ettiğimiz şeyler var...
***Geçenlerde bir ahbabım, "Hadi sağlıkçısın veya birtakım sağlıkçıları tanıyorsun ve aklına böyle iblisçe bir fikir geldi" diyordu; "peki nasıl bunu başkalarına anlattın ve bundan para kazanacağız, diyebildin, nasıl böyle vicdansızca birbirinizi bulup örgütlendiniz; işte bunu merak ediyorum..."
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Her seferinde vurgulayacağım...
"Bunlar bir avuç vicdansız" deyip geçmeyin!
Vicdanı süs püs haline getiren bir sosyal ortamda vicdansızların nasıl çoğalabileceğini düşünün...
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NOT DEFTERİ
Şaşırma en ani ve en geçici duygulardan biri. Hazırlıklı olmadığımız bir olayla tetikleniyor ve sonra neredeyse aniden kayboluyor. Kimse uzun süre şaşıramıyor. (TIFFANY WATT SMITH / Duygular Sözlüğü)