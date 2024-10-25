Bir dakika, bir dakika!

Çok sert ve hızlı bir gündeme kapıldık, doğru!

Lakin "Yenidoğan çetesi" olayını hukuki sürece teslim edip toplumsal hafızanın boşluklarında kaybolmasına izin veremeyiz.

Üzerinde uzun uzadıya durmak zorundayız.

Neden?

Çünkü bu dehşet verici skandal, özel sağlık sektörünün defolarını ve toplumu saran lümpenleşmeyi yüzümüze çarpmakla kalmıyor; aynı zamanda bu çağda "insan olmak, insan kalmak" üzerine birçok soruyu da getirip önümüze koyuyor...

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İhmal ettiğimiz şeyler var...Meselabayılıyoruz.Evlilik tekliflerinden hamburger siparişlerine aforizmalar havada uçuşup duruyor.Fakat kimse güzel eylemlerden bahsetmez oldu...demek, olmayacak şey sanki...Mesela savcılık iddianamesine göreNe çok insan yutmuş o lafları!Ama o sırada asıl işler "Bana saturasyonu düşük bebek bulun", "Bebeği öldür" cümleleriyle gerçekleşiyor ki, haberimiz olmuyor!

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Geçenlerde bir ahbabım,diyordu;Haklıydı...Ne yaptık biz?Biz vicdanlı, iyi insanlar, ne yaptık, ilk olarak kendimize bakmalıyız...Söyleyeyim...Suçun ağırlığını ve dehşetini gündelik hayatımızdan sildik.O sırada...Ottan boktan konulardana kapılıp geceleri uykularıkaçan ama suçun en ağırını kılı kıpırdamadanişleyen tipler ortalığı doldurdu...

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Her seferinde vurgulayacağım...

"Bunlar bir avuç vicdansız" deyip geçmeyin!

Vicdanı süs püs haline getiren bir sosyal ortamda vicdansızların nasıl çoğalabileceğini düşünün...

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NOT DEFTERİ

Şaşırma en ani ve en geçici duygulardan biri. Hazırlıklı olmadığımız bir olayla tetikleniyor ve sonra neredeyse aniden kayboluyor. Kimse uzun süre şaşıramıyor. (TIFFANY WATT SMITH / Duygular Sözlüğü)