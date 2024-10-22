Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Haşmet Babaoğlu Yok öyle bir şey!
İletişim Bilgileri
HAŞMET BABAOĞLU
22 Ekim 2024, Salı HAŞMET BABAOĞLU

Yok öyle bir şey!

İnandırıldığımız dünyanın cilalı sütunları bir bir çöküyor...
Şairin "Medeniyet size çoktan beridir diş biliyor / Evvela parçalamak sonra yutmak diliyor" dizelerini unutmuştuk; şimdi hatırlasak ne fayda; tam ortasındayız hesaplaşmanın...

***

Hamas Siyasi Büro üyelerinden El Hamdan'ın açıklamasını içim burkularak okudum.
Şöyle diyordu: "Uluslararası toplumdan soykırım hakkında kararlı bir tutum beklerdik... Büyük bir sınav veriyorlar."
Hayır, yok öyle bir şey...
"Uluslararası toplum" diye bir şey yok!
Düşünebiliyor musunuz?
El Hamdan ve arkadaşları bile aldanıyorlar.
Yahya Sinvar'ı farklılaştıran şeylerden biri de buydu: Böyle diplomatik ve kültürel klişelere inanmamak yani...

***

Uluslararası toplum...
Evrensel vicdan...
Küresel adalet arayışı...
Ve benzerleri...
Medya, akademi ve devletler oyalansın diye uydurulmuş kuyruklu yalanlar bunlar...
Şimdi hegemon güçler o kadar pervasızlar ki, bizi bu yalanlara inandırmak için çaba göstermeye bile gerek duymuyorlar.

***

ABD'nin Irak işgalinden hemen sonra küresel katılımcılarla "Irak'ın Yeniden İnşası" başlığıyla toplantılar düzenlenmişti Washington DC'de...
Büyük şirketlerden gelen katılımcıların sözlerini zamanında okuduysanız bile şimdi unutmuşsunuzdur, hatırlatayım...
"Yatırım yapmak için en iyi zaman, kanın hâlâ yerde olduğu zamandır."
Düzen değişmedikçe bundan sonra da böyle olacak...
"Uluslararası toplum" diye bir şey varsa eğer, sadece bu heriflerden ibarettir.
Aklınızda olsun!

***

DİKKAT!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün elebaşı ölünce hemen "örgüt dağılır" yorumları başladı.
Rehavete kapılmak yerine dikkatli olmak gerekir...
Nedenini açıklayayım...
Özellikle de "ajanlık" faaliyetlerini ezoterik kılıf içerisinde saklayan örgütlerde "lider"in ölümü şekil değiştirmeye ve tepe kadrolarda farklılaşmalara sebep olsa bile, gidişatı iki şey belirler.
Birincisi...
Örgüte misyonunu kazandıran ana kaynağın (ABD) ne düşündüğüdür. Eğer "görev bitmedi" yorumunu yaparlarsa, yeni yönetimi, yeni isimleri güçlendirerek devam etmesini isterler.
İkincisi...
Dini söylemi kullanan ezoterik yapılarda manevi liderin ölümü örgüt için yeni bir kapı açar: Bir tür "ölümden sonra hayat"tır bu ve sanılanın aksine, sürer gider.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
SON DAKİKA