Yüzlerine baktınız mı?

Yenidoğan çetesi üyelerinin basına yansıyan fotoğraflarından söz ediyorum.

İnsan sayıp güveneceğiniz; sevdiklerinizin bedenlerini gönül rahatlığıyla ellerine bırakabileceğiniz yüzler...

Güler yüzlülük, medeni aydınlık, steril sınıfsallık...

Bütün bunlar arka plandaki kayıtsız ve serinkanlı barbarlığı nasıl da saklıyor!

Yenidoğan çetesi haberlerine şöyle bir bakıp geçemeyiz...

Üzerine enine boyuna düşünmek zorundayız.

Sağlık Bakanlığı da bu dosyayı adalete bırakıp dikkatini başka yöne çeviremez; buna hakkı yok.

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Çete üyelerinin telefon görüşmelerinin kayıtları kan dondurucu..."Hasta çok dayanmaz haberin olsun" diyen kişiye, "Sen çocuğu bugün yaşat, bugün âlem yaparız, o parayı bir kurtarayım" karşılığı mesela...Ciddiyetle ve ürpererek durup düşünün bunu...

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Esasa gelelim...en baştan elealmamız gerekir...Geciktiremeyiz.Liberalizm ve özelleştirme çılgınlığıyla geldiğimiz yeri dürüstçe ele almayacak ve olayı sadeceYer yerinden oynamalı!

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diyorduk, bir zamanlar hani...Unuttuysak eğer, derhal hatırlamalıyız.Hatırlamalı ve bu dersi doğru düzgün çalışmalıyız.Neden?birer birerortaya çıkmaya başladığında hazırlıklıolmak için...

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bazen öyle bir konuşuyor ki..."Ülke yönetimi işlerine bulaşmasından Allah korusun!" diye düşünüyorsunuz...Geçen gün yoksulluğun kaldırılmasına vurgu yaparken şöyle demiş: ", maske karşıtı Trump'ı hastanenin camından maskeli fotoğraf çektirecek noktaya kadar getirebiliyor." Pandemi gerçeğini böyle kavramış Özel, düşünebiliyor musunuz? CHP 'lilerindeyip durdukları şey bu mu?

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gerçeğiyle yüzleşmekzorundayız.Hislerimiz mi?Bir tür mızmızlık olup çıktı...Oysakuvvetle anlaşılmayı bekliyor...Yeni baştan bilgilenmenin ve çok ihmal ettiğimizgeliştirmeye başlamanın zamanıdır.