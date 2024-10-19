Yüzlerine baktınız mı?
Yenidoğan çetesi üyelerinin basına yansıyan fotoğraflarından söz ediyorum.
İnsan sayıp güveneceğiniz; sevdiklerinizin bedenlerini gönül rahatlığıyla ellerine bırakabileceğiniz yüzler...
Güler yüzlülük, medeni aydınlık, steril sınıfsallık...
Bütün bunlar arka plandaki kayıtsız ve serinkanlı barbarlığı nasıl da saklıyor!
Yenidoğan çetesi haberlerine şöyle bir bakıp geçemeyiz...
Üzerine enine boyuna düşünmek zorundayız.
Sağlık Bakanlığı da bu dosyayı adalete bırakıp dikkatini başka yöne çeviremez; buna hakkı yok.
***
Çete üyelerinin telefon görüşmelerinin kayıtları kan dondurucu...
"Hasta çok dayanmaz haberin olsun" diyen kişiye, "Sen çocuğu bugün yaşat, bugün âlem yaparız, o parayı bir kurtarayım" karşılığı mesela...
Günümüz insanı konuşuyor!
Ciddiyetle ve ürpererek durup düşünün bunu...
***
Esasa gelelim...
Özel sağlık hizmetinin sorunlarını ve çürük yönlerini
en baştan ele
almamız gerekir...
Geciktiremeyiz.
Liberalizm ve özelleştirme çılgınlığıyla geldiğimiz yeri dürüstçe ele almayacak ve olayı sadece birkaç "ahlaksız insan"ın işi olarak görüp geçeceksek, yazık olacak!
Yer yerinden oynamalı!
***
"Sosyal devlet"
diyorduk, bir zamanlar hani...
Unuttuysak eğer, derhal hatırlamalıyız.
Hatırlamalı ve bu dersi doğru düzgün çalışmalıyız.
Neden?
Eğitim ve sağlıktaki özelleşmenin cilalı yalan dünyası
birer birer
ortaya çıkmaya başladığında hazırlıklı
olmak için...
***
Özgür Özel
bazen öyle bir konuşuyor ki...
"Ülke yönetimi işlerine bulaşmasından Allah korusun!" diye düşünüyorsunuz...
Geçen gün yoksulluğun kaldırılmasına vurgu yaparken şöyle demiş: "Dört tane yoksul Çinlinin içtiği yarasa çorbası
, maske karşıtı Trump'ı hastanenin camından maskeli fotoğraf çektirecek noktaya kadar getirebiliyor."
Pandemi
gerçeğini böyle kavramış Özel, düşünebiliyor musunuz?
CHP
'lilerin "liyakat"
deyip durdukları şey bu mu?
***
Kafamızın içinin koflaşmış ezberlerle dolu olduğu
gerçeğiyle yüzleşmek
zorundayız.
Hislerimiz mi?
Bir tür mızmızlık olup çıktı...
Oysa "yaklaşmakta olan dünya"
kuvvetle anlaşılmayı bekliyor...
Yeni baştan bilgilenmenin ve çok ihmal ettiğimiz SEZGİLERİMİZİ
geliştirmeye başlamanın zamanıdır.