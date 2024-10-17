İnsan kendi sözünden yorgun düşüyor...

Gazze'ye dokunamayan...

Paramparça edilen bebeleri oradan kurtarıp çıkartamayan...

Soykırımcı zalimi durdurma gücü olmayan yazılar kaleme almaktan gün geliyor, tiksiniyor...

***

deyip deyip kaç kez daha söze boğulacağız?Anlamı kaldı mı?

***

Kolunda serumla tedavi edilmeyi beklerken(Adı Şaban Delu Ahmed, unutur muyuz?) ve onunla birlikte yanan annesini nasıl anlatacağız birbirimize?Gazze'de El Aksa Şehitleri Hastanesi'nin bahçesine kurulmuş çadırlara bombalar yağdırılan pazar akşamından beri...İşlerimize gömülmüş, kredi kartı ekstrelerimize odaklanmış, bugün ne yiyip içeceğiz sorusuyla gündelik sarhoşluklarımıza dönmüş hâlimizle...Nasıl İNSAN kalabiliyoruz?

***

Şimdi dünya medyasında Şaban'ın 20 yıllık kısa hayatından gönül çalan hikâyeler aktarılıyor...

Ne anlamı var bunları bilmemizin?

Bizi üzüp kahreden bu cümleler, İsrail'i de kahrediyor mu?

Katil sürüsünü geçtim...

Onlara pişkin bir zalimlikle destek çıkan Avrupalı siyasetçilere sözümüz geçiyor mu?

Alman Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sebastian Fischer daha geçen gün "İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığına dair hiçbir emare görmüyoruz" demedi mi?

Şimdi istediğiniz kadar küfredin bu soysuzluğa?

Yarın öbür gün diplomatik masalarda (bütün bunları unutarak) Fischer'le tekrar tekrar karşılaşacağımızı biliyorsunuz, değil mi?

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İsrail, Gazze'yi yok ederken...

Geniş kitlelerin bilinen siyaset platformlarıyla bağını da bombalıyor...

Esas olay buradadır...

Biz İsrail'i görüyoruz; İsrail zulmünün kararlı ilerleyişini görüyoruz.

Oysa bu etkileri planlanmış global bir operasyon ve belli ki sürecek...

Kitlelerin insandan yana itirazlarını nihai olarak bastıracak bir güvenlik algısı inşa edilinceye kadar sürecek...

Çok fena bir çağa girdik.

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NOT DEFTERİ

Bu kadar kırılmışken aynada nasıl bir bütün halinde görünebiliyorum? Bu aynalar yaşamdan vazgeçmememiz için Tanrı'nın bir oyunu olmalı? (YUKİO MİŞİMA / Bir Maskenin İtirafları)