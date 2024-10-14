Sabahın erken saatleri
Tv haber sunucusu söze şöyle başlıyor: "Dikkatler İsrail'in İran'a vereceği cevaba odaklanmış durumda... Şu merak ediliyor: ABD ve İsrail birlikte mi hareket edecekler?"
Bu soruyu haftalardır soruyor...
Akşam da soracak...
Sonra konuklarla uzun uzun bunu tartışacaklar...
Sanki ABD ve İsrail'in birlikte hareket ettikleri apaçık değilmiş gibi...
Sanki bu operasyon aslında devasa bir ABD projesinin sadece tek bir veçhesi değilmiş gibi...
***Biden dedi ki...
***Bilgilenmemiz "sıcak haber"den öteye geçmedikçe...
***Ama global krizin saati durmuyor, çalışıyor...
***
Şu notumu da düşeyim...
Bütün bu kriz boyunca ABD ile Rusya arasında zımni bir anlaşma olduğu tezlerine hiçbir biçimde katılmıyorum.
Tarih bu bakımdan ilginç bir ayna...
Biliyoruz ki, BATI her huzursuzluk dönemini MOSKOVA'ya yürüyerek aşmaya çalışmıştır.
Sonrası mı?
Bütünüyle çehre değiştiren dünya.
Bu konuyu da mercek altına alalım, bir gün...
***
NOT DEFTERİ
Sağlığım nasıl olabilir... duygusal olarak bu kadar acı çekerken? Bu devirde duyguları olan birinin iyi olabilmesi mümkün mü? (LEV TOLSTOY / Savaş ve Barış)