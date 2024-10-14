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HAŞMET BABAOĞLU
14 Ekim 2024, Pazartesi HAŞMET BABAOĞLU

“Sıcak haberler”in ötesi
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Sabahın erken saatleri
Tv haber sunucusu söze şöyle başlıyor: "Dikkatler İsrail'in İran'a vereceği cevaba odaklanmış durumda... Şu merak ediliyor: ABD ve İsrail birlikte mi hareket edecekler?"
Bu soruyu haftalardır soruyor...
Akşam da soracak...
Sonra konuklarla uzun uzun bunu tartışacaklar...
Sanki ABD ve İsrail'in birlikte hareket ettikleri apaçık değilmiş gibi...
Sanki bu operasyon aslında devasa bir ABD projesinin sadece tek bir veçhesi değilmiş gibi...

***

Biden dedi ki...
ABD Savunma Bakanı dedi ki...
Trump dedi ki...
Bir yığın "sahne" oyunu...
Sonuç?
Ağzı açık, zihni kapalı milyonlarca izleyici...
ABD olmasa, İsrail'in bir ay bile ayakta kalamayacağını akıllarından bile geçirmiyorlar...
Ortadoğu'nun yeni baştan dizayn edileceği gerçeğiyle hiç yüzleşmeden ekranlardan gelip geçen enkaz görüntülerine bakıyorlar...

***

Bilgilenmemiz "sıcak haber"den öteye geçmedikçe...
Durup öğrenmedikçe...
Düşünmedikçe...
Parçalara ayrılıyor bütün manzara.
Hegemonlar bunu seviyor...
Çünkü Gazze'yi konuşurken Filistin'i...
Beyrut'u konuşurken Lübnan'ı unutuyoruz.

***

Ama global krizin saati durmuyor, çalışıyor...
Zaman daralıyor.
Yeni bölgesel çatışmaların ateşi harlanıyor.
Güney Kafkasya'ya dikkat!
Ermenistan, Gürcistan ve Azerbaycan kritik ülkeler.
Hepsi Rusya'nın başını iyice belaya sokmak üzere problem yumağı haline getirildi ve tetik çekildi.
Önümüzdeki haftalarda Gürcistan'dan çok konuşacağız; Ermenistan'ın Batı'yla ilişkilerini, Azerbaycan'ın İsrail'le bağlarını ve Putin'in bölgeye "geri dönüşü"nü çok konuşacağız.
Bizdeki bazı ahmak siyasi odaklar da böyle bir ortamda savunma sanayimizi daha da geliştirme çabamızı tartışmaya kalkıyor ki, inanılır gibi değil.

***

Şu notumu da düşeyim...
Bütün bu kriz boyunca ABD ile Rusya arasında zımni bir anlaşma olduğu tezlerine hiçbir biçimde katılmıyorum.
Tarih bu bakımdan ilginç bir ayna...
Biliyoruz ki, BATI her huzursuzluk dönemini MOSKOVA'ya yürüyerek aşmaya çalışmıştır.
Sonrası mı?
Bütünüyle çehre değiştiren dünya.
Bu konuyu da mercek altına alalım, bir gün...

***

NOT DEFTERİ

Sağlığım nasıl olabilir... duygusal olarak bu kadar acı çekerken? Bu devirde duyguları olan birinin iyi olabilmesi mümkün mü? (LEV TOLSTOY / Savaş ve Barış)

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